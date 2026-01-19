Escuchar
(2 min)
Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos. (Foto: Captura de video)

Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos. (Foto: Captura de video)
Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Melissa Klug reapareció en televisión durante una entrevista con el programa Día D, donde pidió a las autoridades que detengan de formar preliminar a Bryan Torres tras la difusión de las imágenes en las que el cantante agrede físicamente a Samahara Lobatón.

Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos
Farándula

Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos

Melissa Klug sobre Bryan Torres: “Temo que siga en contacto con Samahara y la envenene”
Farándula

Melissa Klug sobre Bryan Torres: “Temo que siga en contacto con Samahara y la envenene”

Bryan Torres desaparece de las redes sociales tras agresión a Samahara Lobatón
Farándula

Bryan Torres desaparece de las redes sociales tras agresión a Samahara Lobatón

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima
Farándula

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima