Melissa Klug reapareció en televisión durante una entrevista con el programa Día D, donde pidió a las autoridades que detengan de formar preliminar a Bryan Torres tras la difusión de las imágenes en las que el cantante agrede físicamente a Samahara Lobatón.

El pasado domingo 18 de enero, Melissa Klug apareció en el programa de ATV y contó detalles del polémico video que muestra la agresión de Bryan Torres a la madre de sus hijos.

Según explicó la ‘Blanca de Chucuito’, el video está en posesión de la defensa legal de Samahara Lobatón y de la mamá de Bryan Torres. Además, reveló que el video original tiene una duración de 20 minutos, y no solo segundos como se muestra en el clip que se difundió en redes sociales.

Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos. (Foto: Captura de video)

“Lo tiene ella (Samahara), lo tiene Bryan, lo tiene el abogado de él, una amiga de ella y la mamá de Bryan, esas son las personas que tienen el video real, el material completo, porque es un material de 20 minutos”, reveló.

“Lo que quiero es ayuda de las autoridades, que hagan una detención preliminar para que ese sujeto no se vaya. No voy a descansar hasta que se haga justicia”, agregó.

En la misma entrevista, Melissa Klug señaló que habló con Samahara Lobatón sobre este tema y reveló lo que le dijo su hija tras la difusión de las imágenes que muestran cómo fue agredida por su pareja.

“Dijo que para eso me llamó, pero yo le contesté: ‘Para eso no me llamaste, porque no me lo comentaste’. No sé si estaba avergonzada, pero creo que ella sabía lo que yo iba a hacer si me lo contaba. Yo estaba alterada, le dije muchas cosas a ese ser despreciable”, precisó.