Bryan Torres desaparece de las redes sociales tras agresión a Samahara Lobatón

Tras la difusión de imágenes en las que aparece agrediendo a Samahara Lobatón, Bryan Torres ha optado por el silencio. Prueba de ello es que el cantante cerró sus redes sociales, lo que ha sido interpretado por sus seguidores como una forma de hacer oídos sordos al ruido mediático.

La semana pasada, el programa “Amor y Fuego” dio indicios de la agresión que sufrió Samahara Lobatón de parte del padre de sus últimos hijos. Ahora, las imágenes se han filtrado y han generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Según reportaron en redes sociales, el cantante de Barrio Fino no ha dado declaraciones sobre la agresión que cometió contra Samahara Lobatón. Además, ha desaparecido de redes sociales.

Cantante cerró su Instagram luego de agredir a Samahara.

Por si fuera poco, Melissa Klug también advirtió que, el día que fue a recoger a Samahara Lobatón de su casa, Torres se habría escondido en el baño para evitar dar la cara.

Por otro lado, se confirmó que el estudio Salas Beteta Abogados ejercerá la defensa legal de Bryan Torres, luego de la denuncia por agresión contra Samahara Lobatón. El anuncio se hizo en las redes sociales de la empresa.

“El estudio asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo como es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema”, manifestó el abogado.