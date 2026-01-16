Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres

Evelyn Vela se convirtió en el centro de atención luego de publicar un mensaje sobre el karma luego que se diera a conocer las imágenes de la fuerte agresión que sufrió Samahara Lobatón de parte de Bryan Torres. Al respecto, la ‘Reina del sur’ salió al frente para negar que se haya burlado de la hija de Melissa Klug.

En una reciente conversación con el diario Trome, Evelyn Vela dejó en claro que nunca tuvo la intención de burlarse de la agresión que sufrió Samahara Lobatón, Por el contrario, se solidarizó con la hija de Melissa Klug.

“Mi frase no fue por eso (Samahara), mi vida no gira alrededor de esa familia. Mi frase la puse porque me hackearon mis cuentas de TikTok y WhatsApp. No tenía ni la mínima idea de lo que le estaba pasando a la chica”, explicó al citado medio.

“Más bien me da pena por lo que ha pasado, pues es mujer, pero eso lo tiene que arreglar junto a su familia. Espero que estén unidos y salgan adelante… Me dio mucha pena y me solidarizo con ella porque podría ser mi hija. Ella (Samahara) no es un animal para que la maltraten de esa manera”, añadió.

Asimismo, resaltó la actitud de Melissa Klug, quien al tomar conocimiento de la agresión acudió a la vivienda de su hija y se la llevó a su casa, junto a sus hijos. Además, la apoyó a hacer la denuncia ante las autoridades.

Evelyn Vela mantuvo una fuerte amistad con Melissa Klug en el pasado. (Foto: Instagram)

“Es la madre y tiene que salir a defender a su hija. Creo que todas haríamos lo mismo, somos unas leonas”, resaltó la examiga de Melissa Klug.