Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres. (Foto: Captura de video / IG)

Por Redacción EC

Evelyn Vela se convirtió en el centro de atención luego de publicar un mensaje sobre el karma luego que se diera a conocer las imágenes de la fuerte agresión que sufrió Samahara Lobatón de parte de Bryan Torres. Al respecto, la ‘Reina del sur’ salió al frente para negar que se haya burlado de la hija de Melissa Klug.

