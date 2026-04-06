Por Redacción EC

Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, debido a la serie de polémicas disputas verbales entre varios de sus participantes sobre todo. Ante lo expuesto, hoy generan controversia los dimes y diretes suscitados teniendo como protagonistas a Melissa Klug, Samahara Lobatón, y una Pamela López que encontraría respaldo en las declaraciones brindadas por parte de Evelyn Vela. La examiga de la ‘Blanca de Chucuito’ se refiere ahora a dicho enfrentamiento mediático, y televisado diariamente, revelando además si podría terminar convirtiéndose en una ‘granjera’ más.

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