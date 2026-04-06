Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, debido a la serie de polémicas disputas verbales entre varios de sus participantes sobre todo. Ante lo expuesto, hoy generan controversia los dimes y diretes suscitados teniendo como protagonistas a Melissa Klug, Samahara Lobatón, y una Pamela López que encontraría respaldo en las declaraciones brindadas por parte de Evelyn Vela. La examiga de la ‘Blanca de Chucuito’ se refiere ahora a dicho enfrentamiento mediático, y televisado diariamente, revelando además si podría terminar convirtiéndose en una ‘granjera’ más.

ESTO DIJO EVELYN VELA ACERCA DE MELISSA KLUG Y SAMAHARA LOBATÓN TRAS PELEA CON PAMELA LÓPEZ

Bajo la convivencia en un entorno rural, más de 10 famosos peruanos e incluso internacionales, hoy integran “La Granja VIP” emitido por Panamericana TV desde el lunes 16 de marzo, y siendo ahora Melissa Klug, Samahara Lobatón, y Pamela López, quienes se lanzan fuertes calificativos evidenciando una polémica discordia.

Al respecto, la examiga de la ‘Blanca de Chucuito’ sale al frente para defender a la pareja de Paul Michael, considerando de manera puntual, y mediante diálogo concedido a diario Trome, que madre e hija le hacen cargamontón, y “ya es demasiado”.

"Mira, yo hablo groserías, sí, claro, pero de esa manera no“, remarca una Evelyn Vela que así defiende a Pamela López, y pese a jurar no ver ”La Granja VIP" vía Panamericana TV, pero “me etiqueta la gente”, y asimismo terminan apareciéndole videos viralizados a través de TikTok.

Con respecto a la confrontación como tal recordando que Melissa Klug y la actual pareja de Paul Michael vienen con rencillas del pasado producto de presunto amorío con Christian Cueva mientras mantenía relación matrimonial, la empresaria peruana refiere además que “... que no me parece cómo la atacan, al punto de decirle prosti...”

“Son abusivas porque ella es calmada y no es bagre”, puntualiza también Evelyn Vela entorno a la actitud de Pamela López frente a los constantes ataques de la ‘Blanca de Chucuito’ e hija Samahara Lobatón, y junto a ello reafirmando postura acerca de eventual ingreso a “La Granja VIP”.

¿LE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE “LA GRANJA VIP”? ESTO REVELA EVELYN VELA

Alejada de los reflectores de un tiempo a esta parte, Evelyn Vela hoy reaparece en medios evidenciando su descontento por la actitud de quienes integran el ‘Team Víboras’ de “La Granja VIP”, y los duros calificativos dirigidos a Pamela López.

Con respecto a la posibilidad de precisamente formar parte de dicho reality de convivencia, la examiga de Melissa Klug responde de manera tajante que “estar allí es una pérdida de tiempo, desgaste mental y mala vibra para pelear y ser vulgar“, y por ese motivo descartaría aceptar eventual invitación de Panamericana TV para integrarse.

“Amiga, por si acaso yo trabajo”, le expresa asimismo a periodista de Trome una Evelyn Vela que califica como bagre el cargamontón dirigido a Pamela López, y le aplaude a la aún esposa de Christian Cueva que venga defendiéndose sin perder la compostura.