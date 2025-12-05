Evelyn Vela no fue ajena a la reciente separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Al respecto, la conocida ‘Reina del sur’ ironizó con la ruptura del cantante y la hija de su ex mejor amiga, Melissa Klug.

En declaraciones para “América Hoy”, Evelyn Vela no pudo evitar ser consultada sobre la separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Según dijo, ambos tienen “lo que se merecen en la vida”.

“Lo que les pueda pasar a toda esa familia, me tiene sin cuidado. Cada quien tiene lo que se merece en la vida”, señaló Vela para el citado medio.

“Uno nunca tiene que ser mala persona en la vida, porque el karma tarde o temprano, les pasa factura, ¿no crees?“, agregó.

Examiga de Melissa Klug arremete contra Samahara Lobatón. (Fuente: América TV)

Fiel a su estilo, Evelyn Vela también ironizó con la idea de que Samahara Lobatón se encuentre sufriendo tras su separación del padre de sus hijos.

“(risas) imagínate, bien devastada estaba, pero para estar así en una relación tóxica, mejor me quedo sola. La paz y tranquilidad no tiene precio, lo dice de manera irónica”, puntualizó Evelyn Vela.