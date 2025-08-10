Evelyn Vela ofreció una sincera entrevista al diario Trome, donde confesó que fue Melissa Klug quien le presentó a Christian Cueva. Según explicó, lo conoció a través de una videollamada que tenía la popular ‘Blanca de Chucuito’ con el futbolista.

Según explicó Vela, ella conoció a ‘Cuevita’ a través de una videollamada, ya que ingresó a un lugar mientras Melissa Klug y Christian Cueva conversaban. Ella dijo que interrumpió la conversación y el futbolista tuvo una peculiar reacción.

“Un día que llegué donde Melissa (Klug) se hacía las uñas, ahí me lo presentó nada más, pero él se escondió. Ella le dijo: ‘Tranquilo, es mi amiga’”, aseguró Vela en la entrevista al citado medio.

Melissa Klug y Evelyn Vela / KELVIN GARCIA

Asimismo, Evelyn Vela negó que Christian Cueva haya intentado coquetearle y descartó la posibilidad de un presunto acercamiento entre ellos.

“Nunca me tiró maicito, ni en pelea a perros lo hubiera aceptado. Sí sabía quién era él, porque lo he visto por una videollamada… No es mi amigo”, precisó.

Evelyn Vela fue una de las invitadas principales al baby shower de Melissa Klug. (Foto: Instagram)

Anteriormente, Evelyn Vela ya habló sobre el acercamiento de Melissa Klug con Christian Cueva. Según explicó en abril de este año, ‘Cuevita’ no solo le obsequió carteras a la expareja de Jefferson Farfán.

“Los regalitos llegaba a cada rato, a mí también me dijeron. Yo no paraba todos los días con ella, más bien eso pregúntenle a ‘La Chama’... A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos, yo no sabía de la cartera”, dijo en ‘Amor y Fuego’.