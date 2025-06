Evelyn Vela apareció como invitada del programa “América Hoy”, donde habló de su desaparecida amistad con Melissa Klug. Según dijo, no hay forma de retomar su amistad con la ‘Blanca de Chucuito’, ya que ella se metió con su hija.

En declaraciones para el programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Valeria Piazza, Vela aseguró que no hay ninguna posibilidad de retomar su amistad con Melissa Klug porque ambas han enfrentado un momento complicado.

“No hay forma (de volver a ser amigas) porque cuando tocan un tema tan delicado como son tus hijos, ya esa amistad no sirve. Para mí esa amistad quedó en la basura. Ella se metió con mi hija, así que es basura”, expresó Vela.

Melissa Klug y Evelyn Vela / Yodashira Karen Perez Tarazona

Asimismo, aclaró sus declaraciones en una reciente transmisión en vivo donde aseguró que ella no le pedía a los hombres que le regalen carteras. Según dijo, no mencionó a Melissa Klug y no fue una indirecta para ella.

“Yo le he pedido a mis chicas (sus seguidoras) que no me mencionen a la señora, pero hay fans de la señora que atacan y atacan. No me considero mala amiga, me hicieron un comentario y respondí, pero no me dirigí a nadie”, dijo.

“Dije que a mí no me gusta que los hombres me regalen carteras, que me regalen zapatos. Soy una persona sincera y dejen de mencionarme a la señora porque estoy cansada”, agregó Evelyn Vela.