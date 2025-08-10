El pasado sábado 9 de agosto se vivió una de las noches más llamativas de lo que va la actual temporada de “Yo Soy”. Esta vez, una joven imitadora de Karol G se robó la atención del jurado con una llamativa audición con mucha energía.

La participante Marssela Ramos llegó hasta los estudios de “Yo soy” para presentar un show cargado de energía, donde no solo interpretó un popular tema de la artista colombiana, sino que intentó imitar sus pasos de baile.

Entre una interpretación no tan entonada y una accidentada coreografía, la participante cantó “Bichota” y dejó al jurado sorprendido, pero, sobre todo, asustado.

Imitadora de Karol G se robó la atención del jurado con peculiar casting en "Yo soy". (Foto: Latina)

Este casting fue tan inusual que incluso el ‘Espartano’ (Franco Cabrera) ingresó al set para retirar a la joven, que desbordaba de energía. Lejos de lograr su cometido, el personaje de “Yo Soy” salió del escenario y regresó con refuerzos.

“No se me ocurre ahora porque estoy un poquito en shock, estoy un poquito con estrés post traumático… A los directores y profesores de arte nos cuesta mucho que los alumnos crezcan. A ti te sobra y eso es algo que cualquier profesor le gustaría tener”, dijo Ricardo Morán.

“Lo que necesitamos es el 100% de entrega, y tú tienes el 200%. Más allá de que se parezca o no el personaje, tu entrega es total, participas de todos los juegos y nos haces reír”, agregó el popular ‘Cachín’.

Imitadora de Karol G se robó la atención del jurado con peculiar casting en "Yo soy". (Foto: Latina)

Eso sí, la participante no salió del escenario sin antes probar suerte con otro personaje. En su segunda oportunidad, Ramos interpretó a Rosalía y el resultado fue igual de impactante para el jurado, que terminó decidiendo que no clasifica a la siguiente etapa de “Yo Soy”.