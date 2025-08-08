A nueve años de la partida de Juan GabrielYo Soy, su música sigue más viva que nunca. En homenaje al ídolo mexicano, el ganador de “” 2012, Ronald Hidalgo, presentará el espectáculo llamado “Juan Gabriel Vive”, con el acompañamiento del Mariachi De Mi Pueblo, orquesta en vivo y coros, en un emotivo formato de gala.

La primera cita será el sábado 23 de agosto del 2025 en el Teatro San Juan, en Trujillo; y la presentación central será el jueves 28 de agosto en el Teatro Canout, (Avenida Petit Thouars 4550, Miraflores) en Lima, justo el día en que se cumplen nueve años del deceso del Divo de Juárez. Ambas funciones inician a las 8 p. m.

El evento contará con la participación especial del cantante Tony Cam y un repertorio lleno de clásicos inmortales como “Querida”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte”, “Hasta que te conocí”, entre otros. Será una noche única para reencontrarse con la sensibilidad, la pasión y el legado de uno de los más grandes artistas de habla hispana.

Las entradas numeradas ya están a la venta en Teleticket. Será una producción para cantar, recordar y celebrar la vida de quien nunca se fue… porque “Juan Gabriel Vive”.