En una nueva polémica que los une, la modelo Darinka Ramírez reveló que ha condicionado a Jefferson Farfán, el padre de su hija, a que lleve una serie de terapias psicológicas como requisito para poder ver a la menor.

Según la ‘influencer’, una representante legal del empresario intentó que la menor visitara a Doña Charo, su abuela paterna. Sin embargo, ella se negó poniendo dicha condición al expelotero.

“Una vez se comunicó la abogada de él para que la bebé vaya a la casa de su mamá y le dije que debía llevar el tema psicológico primero y que no le cerraría las puertas de mi casa” , indicó Ramírez.

Asimismo, Darinka también se refirió a Doña Charo, la madre del exfutbolista. “Creo que es una niña pequeña para mandarla para allá. No ha sido una abuela presente. Yo la llevaba a veces y yo estaba ahí. Creo que crezca ese nexo paternal con mi hija para luego sacarla de mi hogar”, sentenció.

CONOCE MÁS: Darinka Ramírez afirma que Jefferson Farfán no visita a su hija desde hace dos meses

Darinka no le cierra las puertas a Farfán

Darinka Ramírez lamentó que Jefferson Farfán no visite a su hija desde hace cuatro meses, expresando su molestia luego de que Farfán no asistiera por segunda vez a la conciliación que solicitó para llegar a nuevos acuerdos sobre su hija, Luana

“Si a un papá le interesa de verdad, va desde la primera citación y no espera tanto tiempo para ver temas de su hija”, indicó. “No ha venido nadie”, aseguró a los medios, indicando que tampoco estuvo presente el abogado del exfutbolista de Alianza Lima.

“Da a entender que no le interesa mi hija y, bueno, vamos a tener que ir al Poder Judicial. Así él o yo no quiera, ya tuvimos dos citaciones”, fue la advertencia de Ramírez al deportista.

¿Darinka Ramírez pidió un aumento en la manutención de su hija?

Según la joven, la intención de la conciliación era lograr mejoras en la manutención, pues los gastos han aumentado con el crecimiento de la niña. “Está cumpliendo con el acuerdo, pero los niños crecen y necesitan más cosas que él claramente no sabe porque no está presente”, explicó Darinka.

De otro lado, la ‘influencer’ también lamentó que el expelotero no mantenga contacto con la menor. “El último recuerdo que tiene mi hija es de su padre gritándome”, comentó, señalando que siempre ha tenido las puertas abiertas para que la visite.