Resumen

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Darinka Ramírez aseguró que el accesorio fue un regalo y que seguirá con la demanda contra Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl)
Darinka Ramírez aseguró que el accesorio fue un regalo y que seguirá con la demanda contra Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl)
Por Redacción EC

Darinka Ramírez está envuelta en la polémica luego de ser captada en boutique de Louis Vuitton poco después de aparecer en televisión cuestionando que Jefferson Farfán haya solicitado la reducción de la pensión alimenticia a su menor hija. El hecho se hizo público luego que Rodrigo González contara detalles de su encuentro con la influencer.

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