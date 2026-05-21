Darinka Ramírez está envuelta en la polémica luego de ser captada en boutique de Louis Vuitton poco después de aparecer en televisión cuestionando que Jefferson Farfán haya solicitado la reducción de la pensión alimenticia a su menor hija. El hecho se hizo público luego que Rodrigo González contara detalles de su encuentro con la influencer.

En el programa “Amor y Fuego”, el popular ‘Peluchín’ contó que se encontró con Darinka Ramírez en la tienda de lujo y le preguntó que hacía ahí, a lo que ella respondió: “Bueno, una merece su gustito, ¿no?”.

Ante la ola de críticas por este sorpresivo contraste, Darinka Ramírez respondió a través de su cuenta oficial de Instagram y aclaró, donde aclaró que seguirá en pie con las medidas legales contra Jefferson Farfán por intentar reducir la pensión de su hija, ya que quiere garantizar sus derechos.

Darinka Ramírez aseguró que el accesorio fue un regalo y que seguirá con la demanda contra Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl)

“Jamás dije que no tengo para comer y jamás le negaré a mi hija que pueda tener mejores cosas que yo tuve en su momento o que mis padres pudieron brindarme… Los hijos son los más importantes y solo estoy, uno, haciendo un juicio para que esté establecida la pensión de la bebé ya que no hay ni un papel, y dos, porque yo soy la única que puede alzar la voz por sus derechos, ya que ella no se alimenta sola y todos los gastos que se hacen no salen del aire”, escribió Ramírez a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Darinka Ramírez recordó que ella vivió momentos muy difíciles durante su embarazo, el parto y el postparto, etapas que tuvo que afrontar en silencio para evitar el cargamontón del público.

CONOCE MÁS: Darinka Ramírez confirma que se casará con el padre de su segunda hija

“Nadie sabe todo lo que tuve que hacer y soportar desde que supe de mi hija, parto y postparto. Me deberían mucho, me esfuerzo por ser la mejor mamá que Lu puede tener. Gracias a Dios las cosas mejoraron y estoy feliz que mi hija es feliz”, señaló.

Darinka Ramírez lamenta que Jefferson Farfán haya pedido la reducción de pensión para su hija. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl - @jefferson_farfan_oficial)

Finalmente, al hablar sobre la cartera de lujo, Darinka Ramírez aclaró que fue un regalo. “Y para terminar me siento engreída con mi regalito, espero que todas seamos así de felices como me siento y llevar una maternidad tranquila”, precisó la madre de la última hija de Jefferson Farfán.