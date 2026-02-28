En medio de un complejo escenario legal por la custodia de su primogénita, Darinka Ramírez confirmó sus planes de boda con su actual pareja, el empresario Sebastián González Guevara.

La joven chalaca, quien se encuentra en el tercer trimestre de su segundo embarazo, señaló en sus redes sociales que la ceremonia se llevará a cabo una vez que haya dado a luz. Y es que, según la joven, tomaron esta decisión por la solidez de su vínculo, pues ya conviven hace algunos meses.

“Lo hemos hablado, pero embarazada no, porque el vestido me va quedar horrible; después de tener a la bebé. Ya tengo quién me tire las flores: mi hijita, ella está súper contenta”, expresó Ramírez.

Darinka Ramírez se vacila de su pareja antes que salga una nota sobre él en 'Magaly TV La Firme'.

La confirmación del matrimonio llega en un momento crítico para la ‘influencer’, quien enfrenta una demanda de tenencia compartida interpuesta por el exfutbolista Jefferson Farfán.

Ramírez ha sido enfática al señalar que González Guevara ha asumido responsabilidades que, según su testimonio, el padre biológico ha desatendido, incluyendo gastos escolares y apoyo en el cuidado diario.

“Es una persona muy atenta, muy servicial... Desde el primer momento, hasta en las necesidades de mi hija, me decía: ‘Oye, ¿necesitas mi ayuda?’”, relató, subrayando que su pareja es su principal “soporte” ante la supuesta ausencia de Farfán.

Respecto a la dinámica familiar, Ramírez confirmó que ya residen juntos en un exclusivo departamento en San Isidro, lo que ha facilitado la integración del empresario en la rutina de su hija mayor. “Ya convivimos juntos. Mi hija tiene un lazo más frecuente porque vive con nosotros”, sostuvo.

Sebastián González Guevara es un empresario dedicado al sector de servicios generales y construcción. Es el fundador de Sebalif S.A.C., compañía que opera en rubros de remodelación, ferretería y limpieza industrial.

El romance se habría consolidado durante el año 2025 en el extranjero, específicamente en Colombia, donde ambos coincidieron por motivos laborales antes de establecerse definitivamente en Lima para iniciar su nueva etapa familiar.

