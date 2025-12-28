Darinka Ramírez se ha convertido en centro de la noticia tras anunciar su embarazo, pero no todos han sido comentarios positivos, ya que también han surgido rumores en torno a quien sería la actual pareja y padre de la segunda bebé de la influencer.
En medio de los rumores se dio a conocer que el padre de su segunda hija sería un cantante de la orquesta Los Conquistadores de la salsa. Al respecto, Darinka Ramírez salió a desmentir dicho trascendido.
Los rumores empezaron cuando una herramienta de IA señaló al músico Alberto Cotrina como el presunto padre de su bebé en camino. El detalle es que el cantante ya tiene pareja. Para evitar problemas, Ramírez decidió salir a aclarar este rumor.
En comunicación con el portal Instarándula, Darinka Ramírez salió al frente para negar que mantenga una relación con el mencionado integrante de Los Conquistadores de la salsa.
“Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie y si no di más info. es porque quiero mi relación y embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, precisó Ramírez.
“Mi hija está muy bien, mi pareja se preocupa al 100% de ella, que anda matriculándola en el cole que no hacen otras personas ni preguntan. Estamos felices, mi familia también, nada más puedo decir”, añadió la expareja de Jefferson Farfán.
Por otro lado, en una reciente entrevista con el diario Trome, Darinka Ramírez afirmó que está disfrutando su segundo embarazo y que solo coincidió con la agrupación salsera en una grabación, descartando así cualquier romance.
“Solo quiero decir que el cantante no tiene nada que ver conmigo, solo tuve un contrato con la orquesta y nada más. No quiero dar más detalles (sobre su embarazo) al respecto”, respondió la influencer.
