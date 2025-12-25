Este 25 de diciembre, en medio de las celebraciones por Navidad, la ‘influencer’ Darinka Ramírez sorprendió al anunciar que se convertirá en madre por segunda vez, pues se encuentra nuevamente embarazada.

La noticia fue confirmada por Ramírez a través de sus redes sociales, donde compartió fotos de su avanzado embarazo e informó que espera una niña, quien será la hermana menor de su hija mayor, fruto de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor” , expresó Ramírez en su comunicado oficial.

CONOCE MÁS: Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no quiere firmar permiso para llevar a su hija de viaje

Darinka Ramírez: ¿Quién es el padre de su última hija?

La publicación de la influencer generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes cuestionaron la identidad del padre de la menor. Sin embargo, Darinka optó por no revelar el nombre de su pareja.

Sin embargo, en respuesta a la pregunta de una seguidora, no dudo en destacar las cualidades que la llevaron a formar una familia con él, enfatizando la buena relación que este mantiene con su hija mayor.

“[El padre] es alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, respondió en una supuesta indirecta para Farfán, con quien ha tenido conflictos legales por sus obligaciones paternales.

En una de las fotografías difundidas, se observa a Ramírez junto a dos manos que sostienen su vientre: una perteneciente a su hija mayor y otra a su actual pareja, simbolizando la unidad que está construyendo.

Por otro lado, la joven recalcó que su hija mayor ya se encuentra preparada para asumir su nuevo rol en el hogar. “Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!”, dijo.

El comentario de Darinka Ramírez sobre el padre de su última hija