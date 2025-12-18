Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, respondió a una presunta indirecta de Darinka Ramírez, madre de la última hija de la ‘Foquita’, quien habría puesto en duda la independencia financiera de la modelo.

En una reciente declaración con el programa “La noche habla”, Kanashiro mantuvo la mesura al señalar que no piensa hablar de otras mujeres. “Como lo digo una y mil veces, no la conozco”, respondió.

Asimismo, la popular ‘Chinita’ aclaró los comentarios de Darinka Ramírez y aseguró que no le molestó lo que dijo, ya que no se sintió aludida.

“Por el lado de mantenida, no me siento aludida con lo de mantenida. Yo demuestro con acciones, no con palabras. Vengo trabajando desde los 15 años y no por tener pareja que tiene dinero, una mujer debe dejar de trabajar”, precisó.

Darinka Ramírez reaccionó al regalo que Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, le dio a su hija. | Foto: Magaly TV / Instagram @xiomykanashiro / Composición EC

Eso sí, Xiomy Kanashiro aprovechó la declaración para reconocer el papel de madre de Darinka Ramírez, a quien le deseó lo mejor y prefirió no opinar directamente sobre su vida.

“Le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo, siempre será la mamá de la hija de mi Morchi”, destacó de forma mesurada.