Xiomy Kanashiro responde a presunta indirecta de Darinka Ramírez. (Foto: Instagram)
Xiomy Kanashiro responde a presunta indirecta de Darinka Ramírez. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

, actual pareja de , respondió a una presunta indirecta de , madre de la última hija de la ‘Foquita’, quien habría puesto en duda la independencia financiera de la modelo.

En una reciente declaración con el programa “La noche habla”, Kanashiro mantuvo la mesura al señalar que no piensa hablar de otras mujeres. “Como lo digo una y mil veces, no la conozco”, respondió.

LEE: Xiomy Kanashiro descarta enemistad con ‘Doña Charo’: “Mi suegra y yo nos adoramos”

Asimismo, la popular ‘Chinita’ aclaró los comentarios de Darinka Ramírez y aseguró que no le molestó lo que dijo, ya que no se sintió aludida.

Por el lado de mantenida, no me siento aludida con lo de mantenida. Yo demuestro con acciones, no con palabras. Vengo trabajando desde los 15 años y no por tener pareja que tiene dinero, una mujer debe dejar de trabajar”, precisó.

Darinka Ramírez reaccionó al regalo que Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, le dio a su hija. | Foto: Magaly TV / Instagram @xiomykanashiro / Composición EC
Darinka Ramírez reaccionó al regalo que Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, le dio a su hija. | Foto: Magaly TV / Instagram @xiomykanashiro / Composición EC

Eso sí, Xiomy Kanashiro aprovechó la declaración para reconocer el papel de madre de Darinka Ramírez, a quien le deseó lo mejor y prefirió no opinar directamente sobre su vida.

MÁS INFORMACIÓN: Madre de Jefferson Farfán sobre posible boda de la ‘Foquita’ y Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”

“Le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo, siempre será la mamá de la hija de mi Morchi, destacó de forma mesurada.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC