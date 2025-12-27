El pasado 25 de diciembre, Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, causó un gran impacto en las redes sociales tras anunciar su segundo embarazo. El hecho generó sorpresa inmediata entre sus seguidores, debido a que la joven no había sido vinculada sentimentalmente con ninguna persona recientemente, manteniendo su vida amorosa bajo total reserva.

Ante la ola de interrogantes sobre la identidad del futuro padre, la influencer decidió romper su silencio para ofrecer los primeros detalles sobre el hombre que la acompaña en esta etapa. Lejos de evadir las consultas, compartió las razones por las cuales ha decidido mantener este vínculo lejos de las cámaras y cómo lo ha integrado a su núcleo familiar. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE CONQUISTÓ A DARINKA RAMÍREZ Y SE CONVERTIRÁ EN PADRE?

A través de sus interacciones en redes sociales, la creadora de contenido explicó que el nuevo integrante de su vida logró ganarse su afecto principalmente por el trato hacia su primogénita. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija”, detalló, resaltando que su valor reside en la constancia de sus actos cotidianos.

Ramírez enfatizó que no se guía por simples declaraciones de afecto, sino por una entrega real que la deja atónita constantemente, afirmando que su pareja “no solo demuestra palabras sino hechos” y le sorprende cada día.

La ‘influencer’ compartió una fotografía simbólica donde se aprecian las manos de su hija mayor y de su actual pareja sobre su vientre, reafirmando la unidad de su nuevo núcleo familiar.

¿POR QUÉ DARINKA RAMÍREZ HA DECIDIDO MANTENER LA IDENTIDAD DE SU PAREJA EN ESTRICTA PRIVACIDAD?

Pese al interés del público por conocer la identidad de su nueva pareja, la joven de 24 años dejó claro que no tiene intenciones de convertir su relación en un espectáculo mediático. Darinka fue tajante al señalar que no utiliza su intimidad para ganar notoriedad, señalando: “eso es lo que no hago ventilando mi vida”.

Asimismo, precisó que sus propias apariciones en medios de comunicación son exclusivamente para tratar temas legales o de bienestar de su primera pequeña, indicando que solo le invitan para hablar sobre los derechos que le corresponde a su hija, según recoge el diario La República.

¿CÓMO TOMÓ SU HIJA LA NOTICIA DE TENER UN HERMANO?

La llegada de un nuevo bebé ha sido recibida con mucha ilusión por Luana Sophia, la hija que Darinka tuvo con Jefferson Farfán. Con tan solo 3 años, la menor parece haber encontrado en este embarazo la respuesta a sus deseos de tener compañía para sus juegos.

La modelo relató de manera tierna que la niña buscaba constantemente interacción con otros menores, mencionando que “(Luana) mucho pedía ir al parque a buscar amigas”.

Gracias a la mínima diferencia de edad que habrá entre ambos, la madre espera que puedan desarrollar un vínculo muy cercano y disfrutar plenamente de su niñez.

Darinka Ramírez celebra el cumpleaños de su hija con Jefferson Farfán con lujosa fiesta. (Foto: Instagram)

¿CÓMO CELEBRÓ DARINKA RAMÍREZ LA NAVIDAD?

Darinka Ramírez pasó la Nochebuena junto a su hija Luana. Aunque Ramírez no publicó un mensaje navideño como tal, sí compartió una historia en la que se ve a su pequeña disfrutando de la noche con chispitas mariposas.