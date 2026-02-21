Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez

El exfutbolista Jefferson Farfán ha iniciado un nuevo proceso legal contra Darinka Ramírez, madre de su última hija, solicitando formalmente la tenencia compartida de la menor de tres años.

La demanda, que fue admitida a trámite el pasado 13 de enero, incluye además un pedido para la reducción de la pensión de alimentos, según se reveló este jueves 19 de febrero en ‘Magaly TV, la Firme’.

Según Darinka, se enteró de este pedido cuando una asistente social se presentó en el antiguo domicilio de Ramírez para notificarle, tomándola por sorpresa pues, aseguró que el exseleccionado es un padre ausente.

“De la nada llegó una asistente social... y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, declaró Ramírez.

¿Cuál fue la respuesta de Darinka Ramírez?

Ramírez, quien actualmente se encuentra esperando un segundo bebé, criticó la postura de Farfán y señaló que, a pesar de sus intentos previos por establecer un orden, nunca se logró formalizar un acuerdo de visitas.

“No hay un régimen de visitas, es lo que le he estado pidiendo siempre mediante abogados, pero nunca quiso pactar un régimen de visitas. Solo en algunas ocasiones especiales [ha visto a su hija], pero mi hija no se ha quedado en su casa, no convive con él”, declaró Ramírez.

Asimismo, la madre manifestó su temor respecto al entorno en el que se desarrollaría la tenencia compartida, citando el estilo de vida del deportista como un factor de riesgo para la menor.

“Él no es ese padre presente, en su casa hay fiestas, no me parece que es un ambiente para mi hija. Mi miedo es por mi hija, es una niña de 3 años... tengo preocupación que se puedan llevar a mi hija”, añadió.

A esto se suma la controversia sobre la intención de reducir el aporte económico mensual, por lo que Ramírez subrayó que su prioridad es la estabilidad emocional de Luana, por encima de lo monetario, asegurando contar con el respaldo de su actual pareja.

Hasta el momento, la defensa legal de Jefferson Farfán no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los fundamentos de la demanda o las declaraciones de Ramírez. El proceso continuará su curso en las instancias judiciales.

