Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La madre de la última hija de Farfán sostuvo que el ahora empresario no mantiene un vínculo constante con la niña, afirmando que no la visita desde hace más de un mes | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
La madre de la última hija de Farfán sostuvo que el ahora empresario no mantiene un vínculo constante con la niña, afirmando que no la visita desde hace más de un mes | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El exfutbolista Jefferson Farfán ha iniciado un nuevo proceso legal contra Darinka Ramírez, madre de su última hija, solicitando formalmente la tenencia compartida de la menor de tres años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez
Farándula

Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez

Samahara Lobatón protagonizó emotivo reencuentro con Youna en los Estados Unidos
Farándula

Samahara Lobatón protagonizó emotivo reencuentro con Youna en los Estados Unidos

Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”
Farándula

Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”

Jefferson Farfán demandó a Darinka Ramírez para obtener la tenencia compartida de su hija
Farándula

Jefferson Farfán demandó a Darinka Ramírez para obtener la tenencia compartida de su hija