Por Redacción EC

Universitario de Deportes atraviesa un complicado momento marcado por una crisis deportiva y una serie de malos resultados, situación que le hizo perder la oportunidad de conquistar el primer título de la temporada: el Torneo Apertura de la Liga 1. Asimismo, el equipo quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras no lograr la clasificación a octavos de final. Estas decisiones dirigenciales y los cambios en el comando técnico han generado cuestionamientos entre los hinchas y el entorno del club. Precisamente, en las últimas semanas se generó una fuerte polémica que provocó diversas reacciones luego de que José Rivera pateara la camiseta de Universitario, provocando el rechazo de gran parte de los seguidores. Así, frente a las amenazas e insultos que recibe el futbolista, Jefferson Farfán no dudó en pronunciarse y mostrar su indignación por el complicado momento que vive el popular ‘Tunche’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.