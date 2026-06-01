Universitario de Deportes atraviesa un complicado momento marcado por una crisis deportiva y una serie de malos resultados, situación que le hizo perder la oportunidad de conquistar el primer título de la temporada: el Torneo Apertura de la Liga 1. Asimismo, el equipo quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras no lograr la clasificación a octavos de final. Estas decisiones dirigenciales y los cambios en el comando técnico han generado cuestionamientos entre los hinchas y el entorno del club. Precisamente, en las últimas semanas se generó una fuerte polémica que provocó diversas reacciones luego de que José Rivera pateara la camiseta de Universitario, provocando el rechazo de gran parte de los seguidores. Así, frente a las amenazas e insultos que recibe el futbolista, Jefferson Farfán no dudó en pronunciarse y mostrar su indignación por el complicado momento que vive el popular ‘Tunche’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE LOS ATAQUES QUE RECIBE JOSÉ ‘TUNCHE’ RIVERA EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En la fecha 15 del Torneo Apertura, José Rivera llamó la atención de la hinchada debido a que, en un momento de frustración tras la derrota de Universitario de Deportes ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, pateó la camiseta del club. A pesar de que el popular ‘Tunche’ se mostró arrepentido por lo sucedido, las amenazas e insultos que viene recibiendo tanto él como su familia han generado un fuerte desgaste emocional. En ese sentido, durante una entrevista en el podcast ‘Enfocados’, el joven deportista, visiblemente afectado, relató la difícil situación que pasa junto a su esposa, quien se encuentra delicada de salud.

“A mi esposa ya la vienen atacando, quizás porque me casé. El Tunche ya no está metiendo goles. Insultos, tras insultos, insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida. Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola. A la ‘U’ le tocaba jugar de visita o donde sea, entonces a ella le tocaba alguna operación. Entonces, yo le decía: Mi amor, pero ¿cómo te vas a quedar sola? “Te cuido”. Y ella lo único que me decía siempre era: “No, mi amor, todo va a estar bien”“, confesó el delantero crema.

Ante la desgarradora declaración de Rivera, Jefferson Farfán se tomó unos minutos en su programa para enviar un mensaje a la directiva crema y a los hinchas, pidiendo mayor empatía y recordando que el jugador le brindó varias alegrías al club. Inclusive, la ‘Foquita’ instó a mantener el respeto y parar con los ataques hacia la familia del futbolista de 29 años. “Es bueno que lo sepan para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera del campo. Ahora están escuchando todo lo que él viene pasando. Y los hinchas de la ‘U’, los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia, qué está pasando, el psicólogo. Y peor, meterse con la familia que no tiene nada que ver, gente, no jodan. ¿Hasta cuándo? A la final le afecta a la familia", expresó el exjugador de Alianza Lima.

¿QUÉ FUTBOLISTAS SUGIRIÓ ERICK DELGADO COMO REFUERZOS PARA SPORTING CRISTAL PARA EL TORNEO CLAUSURA 2026?

En medio de la crisis deportiva que también atraviesa Sporting Cristal en la Liga 1, durante el programa ‘Al Límite’, Erick Delgado sugirió a José ‘Tunche’ Rivera, recientemente sancionado y jugador de Universitario de Deportes, así como a Raúl Ruidíaz, de Atlético Grau, como posibles refuerzos para el plantel rimense para el Torneo Clausura 2026. “Avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo a Cristal porque necesitamos delanteros. Avísenme (...) Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero“, expresó el popular ‘Loco’.