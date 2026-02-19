Eric Dane, actor de de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, falleció a los 53 años

El actor Eric Dane, famoso por su interpretación del Dr. Mark Sloan en el drama médico “Grey’s Anatomy” y participó en la serie “Euphoria”, falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, confirmó su familia mediante un comunicado publicado por la revista People.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA” , declaró su familia. “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida” .

La familia de Eric pidió privacidad durante este difícil momento. En tanto, la comunidad de Hollywood y sus seguidores rindieron tributo a un actor que, según él, se sentía “en paz” con su vida y legado.

A Dane le sobreviven sus dos hijas, Billie y Georgia. Su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, con quien se casó en 2004, había solicitado la desestimación de su proceso de divorcio en marzo de 2025 para acompañarlo durante su enfermedad.

¿Quién fue Eric Dane?

Nacido en San Francisco (Estados Unidos) en 1972, Eric descubrió su pasión por la actuación de forma accidental durante la secundaria. Tras mudarse a Los Ángeles, participó en producciones icónicas como "Saved by the Bell" y "Charmed", antes de interpretar al cirujano plástico Mark Sloan en Grey’s Anatomy.

“Me encanta ese personaje. Simplemente no quería interpretarlo el resto de mi vida. Es contradictorio con lo que cualquier actor quiere hacer con su carrera”, comentó Dane en 2019, a siete años del final de la serie.

El actor estadounidense Eric Dane asistió a la premiere en Los Ángeles de "Bad Boys: Ride or Die" en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, California, el 30 de mayo de 2024. | Foto: EFE / FREDERIC J. BROWN

Eric, recordado por interpretar al almirante Tom Chandler en "The Last Ship", también tuvo el papel de Cal Jacobs en "Euphoria" y señaló que interpretar a un hombre con una doble vida moralmente ambigua fue “liberador” y le exigió una nueva profundidad actoral.

Tras su diagnóstico en 2025, Dane usó su plataforma para visibilizar la ELA y convertirse en defensor de la investigación científica en busca de una cura. Sus allegados destacaron su determinación por ayudar a otros pacientes en la misma lucha.