Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras su diagnóstico en 2025, Dane utilizó su plataforma para dar visibilidad a la ELA, convirtiéndose en un defensor de la investigación científica para hallar una cura | Foto: AFP
Tras su diagnóstico en 2025, Dane utilizó su plataforma para dar visibilidad a la ELA, convirtiéndose en un defensor de la investigación científica para hallar una cura | Foto: AFP
Por Redacción EC

El actor Eric Dane, famoso por su interpretación del Dr. Mark Sloan en el drama médico “Grey’s Anatomy” y participó en la serie “Euphoria”, falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, confirmó su familia mediante un comunicado publicado por la revista People.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Eric Dane, actor de de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, falleció a los 53 años
Hollywood

Eric Dane, actor de de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, falleció a los 53 años

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces
Cine

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces

Bad Bunny debuta como actor y asume su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente
Famosos

Bad Bunny debuta como actor y asume su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente

Rubén Blades le dijo adiós Robert Duvall: “Se fue uno de los mejores entre los mejores”
TV+

Rubén Blades le dijo adiós Robert Duvall: “Se fue uno de los mejores entre los mejores”