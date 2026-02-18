Ray Torres estrena “Si te vas”, una propuesta que fusiona pop urbano y guaracha

El cantante peruano Ray Torres anunció el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado “Si te vas”, que estará disponible en plataformas digitales a partir del 20 de febrero, combinando la estructura del pop urbano con los ritmos electrónicos de la guaracha.

La producción explora la gestión emocional tras una ruptura sentimental, combinando nostalgia con la determinación de establecer límites personales. Con esta propuesta, busca posicionarse, después de su debut con el EP “To’ Se Vale”.

Originario de Tarapoto (San Martín) Torres ha desarrollado su carrera bajo la producción musical de Canni y el respaldo de la productora NTV-Música. Ha participado en circuitos de festivales como PEIN, Pride 2025, Zumba Tú Tema y el Ya Toca Fest (Edición Tarapoto).

El artista, cuya formación estuvo marcada por un entorno familiar que impulsó su vocación artística en el oriente peruano, define este lanzamiento como una etapa de madurez en su propuesta.

