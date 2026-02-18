Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Originario de Tarapoto, San Martín, Torres ha desarrollado su carrera bajo la producción musical de Canni y el respaldo de la productora NTV-Música | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante peruano Ray Torres anunció el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado “Si te vas”, que estará disponible en plataformas digitales a partir del 20 de febrero, combinando la estructura del pop urbano con los ritmos electrónicos de la guaracha.

Ray Torres estrena “Si te vas”, una propuesta que fusiona pop urbano y guaracha
Música

