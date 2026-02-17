RKM conquistó al público peruano con su show en el Filo Summer Fest

El pasado 14 de febrero, el Filo Summer Fest – Love Editionconvirtió al Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra en el epicentro de la celebración por San Valentín. El evento logró “sold out” y reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de música en vivo, gastronomía y actividades temáticas durante toda la noche.
Aunque el cartel incluyó a artistas como N’Samble, 6 Voltios, Nave Ascensor y DJs invitados, el momento más esperado llegó con la aparición del puertorriqueño R.K.M.
Su presentación marcó el punto más emotivo del festival, con parejas y grupos de amigos cantando cada canción. El repertorio apeló a la nostalgia urbana, reafirmando su vigencia dentro del género y su fuerte conexión con el público peruano.
Además del espectáculo musical, el festival ofreció el Inca Kola Food Market con propuestas gastronómicas de costa, sierra y selva, así como juegos mecánicos, zonas fotográficas y el popular “Matri Filo”, que complementaron la experiencia.