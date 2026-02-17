El pasado 14 de febrero, el Filo Summer Fest – Love Edition convirtió al Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra en el epicentro de la celebración por San Valentín. El evento logró “sold out” y reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de música en vivo, gastronomía y actividades temáticas durante toda la noche.

Aunque el cartel incluyó a artistas como N’Samble, 6 Voltios, Nave Ascensor y DJs invitados, el momento más esperado llegó con la aparición del puertorriqueño R.K.M.

El cantante urbano, recordado por éxitos del reguetón romántico de los 2000, hizo corear sus temas de inicio a fin y recibió una extensa ovación del público.

Su presentación marcó el punto más emotivo del festival, con parejas y grupos de amigos cantando cada canción. El repertorio apeló a la nostalgia urbana, reafirmando su vigencia dentro del género y su fuerte conexión con el público peruano.

Además del espectáculo musical, el festival ofreció el Inca Kola Food Market con propuestas gastronómicas de costa, sierra y selva, así como juegos mecánicos, zonas fotográficas y el popular “Matri Filo”, que complementaron la experiencia.

RKM conquistó al público peruano con su show en el Filo Summer Fest. (Foto: Instagram)

Tras la exitosa convocatoria, los asistentes expresaron su expectativa por una nueva edición en 2027, donde puedan volver a reunirse en un espectáculo variado.