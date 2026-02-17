Imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra clasificaron a las galas de “Yo Soy”

Este lunes 17 de febrero en ‘Yo Soy 2026’, como parte de una edición donde los participantes eliminados en la etapa de castings lucharon por un lugar en las galas, el jurado decidió permitir, sin precedentes, el ingreso de los imitadores de Liam Gallagher (exvocalista de Oasis) y Frank Sinatra.

Con esta clasificación, Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara eliminaron a los representantes de El Gran Combo de Puerto Rico, Don Chezina, Beéle, John Lennon, Carla Morrison y Alex Turner.

¿Cómo fueron las presentaciones de Liam Gallagher y Frank Sinatra?

El imitador de Liam Gallagher sorprendió con una evolución que el jurado calificó de “Wonderwall”. Con una postura estática y una seguridad absoluta, logró capturar la esencia del cantante.

Por su parte, el intérprete de Frank Sinatra asumió el reto de ejecutar “My Way”. Aunque inició con visibles nerviosismo, logró una interpretación elegante y vocalmente sólida, resaltaron los jueces.

Lista oficial de participantes de ‘Yo Soy’

Tras las últimas rondas de clasificación, estos son los artistas que conforman la etapa de conciertos:

Arquímedes Pericana – Bahiano

– Bahiano Gianella Rodriguez – Isabel Pantoja

– Isabel Pantoja Evamaría Peláez – Laura Pausini

– Laura Pausini Carolina Galindo – Rocio Jurado

– Rocio Jurado Angel Castillo – Steven Tyler

– Steven Tyler Juan y Anderson – Jowel y Randy

– Jowel y Randy Miguel y Victor – Catriel y Paco Amoroso

– Catriel y Paco Amoroso Tony Lino – Pedro Suárez Vértiz

– Pedro Suárez Vértiz Dante Davila – Marciano Cantero

– Marciano Cantero Guillermo Quispe – Michael Bublé

– Michael Bublé Araceli Varas – Gloria Estefan

– Gloria Estefan Yaneth Higuera – Anitta

– Anitta Luis Diaz – Andy Montañez

– Andy Montañez Fernando Castillo – Gustavo Cerati

– Gustavo Cerati Marco Hurtado – Julio Iglesias

– Julio Iglesias Mayrely Santos – Paloma San Basilio

– Paloma San Basilio Alberto y Joy – Amistades Peligrosas

– Amistades Peligrosas José Ruiz – Willy Chirinos

– Willy Chirinos Julio Cornejo – Rubén Blades

– Rubén Blades Juan Madueño – Miguel Bosé

– Miguel Bosé Piero Bernedo – Eddie Vedder

– Eddie Vedder Leonardo Navarro – Americo

– Americo Ronald Cortegana – David Bisbal

