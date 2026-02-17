Resumen

Ellos superaron a los imitadores de El Gran Combo de Puerto Rico, Don Chezina, Beéle, John Lennon, Carla Morrison y Alex Turner | Foto: Yo Soy (Facebook)
Por Redacción EC

Este lunes 17 de febrero en ‘Yo Soy 2026’, como parte de una edición donde los participantes eliminados en la etapa de castings lucharon por un lugar en las galas, el jurado decidió permitir, sin precedentes, el ingreso de los imitadores de Liam Gallagher (exvocalista de Oasis) y Frank Sinatra.

Imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra clasificaron a las galas de “Yo Soy”
