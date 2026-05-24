Resumen

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José Feliciano clasificó a la semana final del programa tras vencer a Nicky Jam. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
José Feliciano clasificó a la semana final del programa tras vencer a Nicky Jam. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

En una nueva jornada de competencia de “Yo soy grandes batallas”, se enfrentaron la balada y el reguetón. Esta vez, el imitador de Nicky Jam llegó hasta el escenario del programa de Latina para enfrentarse al consagrado José Feliciano, quien dio lo mejor de sí para mantenerse en su silla y clasificar a la semana final de la competencia.

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