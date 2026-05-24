En una nueva jornada de competencia de “Yo soy grandes batallas”, se enfrentaron la balada y el reguetón. Esta vez, el imitador de Nicky Jam llegó hasta el escenario del programa de Latina para enfrentarse al consagrado José Feliciano, quien dio lo mejor de sí para mantenerse en su silla y clasificar a la semana final de la competencia.

El imitador de Nicky Jam llegó a la competencia con grandes esperanzas y decidió retar a uno de los contrincantes más fuertes de la silla de los consagrados: José Feliciano, quien es interpretado por el campeón de temporada Sebastián Landa.

Para esta batalla musical, Nicky Jam apostó por un clásico como “Travesuras”, logrando hacer bailar al jurado. Por su parte, José Feliciano evocó la emoción de los espectadores con la canción “Después de ti ¿qué?”.

El imitador de Nicky Jam llegó a la competencia y decidió retar a José Feliciano.(Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

“Hay que ver que cosas chambear para que la energía se mantenga alta todo el tiempo. Felicitaciones y gracias”, le dijo Jely Reátegui al imitador de Nicky Jam. Además, tuvo un mensaje para Sebastián Landa: “Yo admiro a los actores, creo que hoy has sido increíble, lo que has hecho con los gestos, la mirada es muy específico y que buen trabajo haces”.

“Nicky, bien, el timbre está, el look está, te desplazas por el escenario con seguridad y cantaste bien. Coincido que me faltó 20% más de fiesta”, resaltó Ricardo Morán. “No esperábamos que Sebastián nos haga esto sin los lentes, lo que has hecho con tu mirada es buenísimo. A los tres nos has dejado ‘lelos’”, agregó.

El jurado optó por votar de forma unánime por el imitador de José Feliciano, quien se mantiene en competencia gracias a su destacada performance. Además, logró clasificar a la semana final de “Yo soy grandes batallas”.

José Feliciano clasificó a la semana final del programa tras vencer a Nicky Jam. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Cabe resaltar que, antes del final del programa, Franco Cabrera tomó la palabra y reveló que la final de la temporada “Grandes batallas” se realizará en tan solo una semana. Además, anunció que el público podrá ser parte de esta experiencia musical.