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Imitador de Liam Gallagher se corona como campeón de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Imitador de Liam Gallagher se corona como campeón de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Por Redacción EC

“Yo soy” terminó una nueva temporada consagrando a Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, como su nuevo campeón. En la gran final terminó venciendo al intérprete de Julio Iglesias, quien era uno de los favoritos del público.

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