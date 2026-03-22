“Yo soy” terminó una nueva temporada consagrando a Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, como su nuevo campeón. En la gran final terminó venciendo al intérprete de Julio Iglesias, quien era uno de los favoritos del público.

En una gala que se extendió pasada la medianoche, cuatro participantes llegaron a la gran final de “Yo soy”, pero finalmente fue el imitador del integrante de Oasis quien se llevó el trofeo y el premio de S/20 mil.

En la última ronda antes de la final, el público decidió que los imitadores de Marciano Cantero y Gustavo Cerati se quedarán con el tercer y cuarto lugar de la temporada, respectivamente.

Imitador de Liam Gallagher se corona como campeón de "Yo soy" tras vencer en la final al imitador de Julio Iglesia. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")

Finalmente, Franco Cabrera y Diana Sánchez anunciaron como ganador al imitador de Liam Gallagher, quien rápidamente fue trasladado a un escenario en las instalaciones de Latina para ofrecer su primer show como campeón de “Yo soy”.

“Estuve 10 años intentando entrar a ‘Yo soy’, ganarlo y todo. Ahora, ya lo logré, nada es imposible, pero eso sí, hay un trabajo muy duro”, declaró Ricardo Martín a las redes sociales de Latina.

Cabe resaltar que “Yo soy” continuará en la televisión con el regreso de su formato grandes batallas, que traerá de regreso a artistas consagrados del programa. Esta nueva etapa iniciará el próximo lunes 23 de marzo, a través de la señal de Latina Televisión.