Resumen
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“Yo soy” terminó una nueva temporada consagrando a Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, como su nuevo campeón. En la gran final terminó venciendo al intérprete de Julio Iglesias, quien era uno de los favoritos del público.
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