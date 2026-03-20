Este viernes 20 de marzo, tras una gala cargada de emociones, se dieron a conocer los cuatro participantes que competirán en la gran final de “Yo Soy 2026”.

Y es que, luego de mostrar su talento y todo lo aprendido, los imitadores de Gustavo Cerati, Liam Gallagher, Marciano Cantero y Julio Iglesias lograron avanzar a la última etapa del concurso.

Sin embargo, a pesar de recibir elogios de Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, los jurados del programa, Frank Sinatra no reunió los votos necesarios para continuar, ocupando el quinto lugar.

La gran final de “Yo Soy” se transmitirá este sábado 21 de marzo a las 9 de la noche por Latina TV.

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