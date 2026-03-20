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En una emocionante gala, se conocieron a los cuatro finalistas de Yo Soy 2026, quienes competirán por el premio | Foto: Yo Soy (Captura)
En una emocionante gala, se conocieron a los cuatro finalistas de Yo Soy 2026, quienes competirán por el premio | Foto: Yo Soy (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes 20 de marzo, tras una gala cargada de emociones, se dieron a conocer los cuatro participantes que competirán en la gran final de “Yo Soy 2026”.

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