El programa “Yo soy” sigue presentando momentos inolvidables durante la competencia, pero esta vez no fue protagonizado por un participante, sino por un integrante del jurado. El mexicano Mauri Stern vivió un momento emotivo al recordar a su familia tras escuchar a la imitadora de Alejandra Guzmán.

En la edición del sábado 18 de abril, la intérprete de Alejandra Guzmán subió al escenario tras ser retada por el imitador de Ziggy Marley. Para esta batalla, la imitadora de la artista mexicana eligió el tema “Cuidado con el corazón”.

Esta canción despertó un lado sensible en el jurado Mauri Stern, quien no dudó en elogiar a la imitadora de Alejandra Guzmán y agregar que extraña a su familia. Además, resaltó que se siente privilegiado al escuchar a tantos imitadores con talento en “Yo soy: grandes batallas”.

Mauri Stern no puede contener las lágrimas tras una emotiva gala. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")

“Para alguien como yo que salgo de casa, dejo a mis niños, me entra culpa y digo: ‘que hago acá, los abandoné’. Y luego te veo a ti, veo Raphael, veo lo que está pasando y digo: ‘tengo que aguantar en mi corazón porque estar aquí es un privilegio. Verte a ti, ver a los consagrados me emociona. Gracias”, dijo el jurado.

Por su parte, el conductor Franco Cabrera se unió a las declaraciones y agradeció a Mauri Stern por compartir sus sentimientos con el público y con todos los televidentes. Además, pidió un aplauso para el exintegrante de Magneto.

“Gracias, Mauri. Gracias por esas lindras palabras. Eres un grande, el aplauso es para Mauri Stern también, que disfruta, vive y se apasiona”, respondió Cabrera antes de dar pase a Jely Reátegui.

Cabe resaltar que Mauri Stern se sumó a la mesa del jurado tras la salida de Carlos Alcántara, quien se encuentra inmerso en las grabaciones de la nueva película de “La gran sangre”. El artista mexicano está acompañado en “Yo soy” de Jely Reátegui y Ricardo Morán.