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Mauri Stern no puede contener las lágrimas tras una emotiva gala. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")
Mauri Stern no puede contener las lágrimas tras una emotiva gala. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")
Por Redacción EC

El programa “Yo soy” sigue presentando momentos inolvidables durante la competencia, pero esta vez no fue protagonizado por un participante, sino por un integrante del jurado. El mexicano Mauri Stern vivió un momento emotivo al recordar a su familia tras escuchar a la imitadora de Alejandra Guzmán.

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