Por Luis Carlo Merino

El sábado 21 de marzo se llevó a cabo la gran final de una edición más de “Yo Soy”, el exitoso programa de imitación que emite Latina, y hoy se encuentra en el ojo de la tormenta tras filtración de audio puntual involucrando a ‘Cerati’ y ‘Frank Sinatra’. Una vez culminada la gala, el Doble del líder de Soda Stereo sorprendió a fans y medios de prensa, arremetiendo contra quien según sus propias palabras, consideraba un amigo, pero ahora le termina respondiendo de manera tajante luego de escuchar comentario muy particular dirigido hacia él, y expresado por parte de Álvaro Daniel Mena.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.