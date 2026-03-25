El sábado 21 de marzo se llevó a cabo la gran final de una edición más de “Yo Soy”, el exitoso programa de imitación que emite Latina, y hoy se encuentra en el ojo de la tormenta tras filtración de audio puntual involucrando a ‘Cerati’ y ‘Frank Sinatra’. Una vez culminada la gala, el Doble del líder de Soda Stereo sorprendió a fans y medios de prensa, arremetiendo contra quien según sus propias palabras, consideraba un amigo, pero ahora le termina respondiendo de manera tajante luego de escuchar comentario muy particular dirigido hacia él, y expresado por parte de Álvaro Daniel Mena.

ESTO EXPRESA EL IMITADOR DE GUSTAVO CERATI EN “YO SOY” COMO RESPUESTA A COMENTARIOS DEL DOBLE DE ‘FRANK SINATRA’ EN SU CONTRA

Momentos de tensión se vivieron a las afueras de Latina el sábado 21 de marzo, y esto luego de haberse filtrado un audio en contra de la votación para el imitador de Gustavo Cerati que no se quedaría callado arremetiendo de manera tajante tras escucharlo.

La disputa de la gran final de “Yo Soy” llegaba a su instante cumbre, y Fernando Sosa como el doble del líder de Soda Stereo, terminaría en un tercer lugar que a partir de comentario realizado por parte de ‘Frank Sinatra’, viene generando suspicacias entre los seguidores del programa.

"Mañana tenemos que darlo todo por Liam Gallagher“, refería Álvaro Daniel Mena acerca de la decisiva fecha en la cual el imitador de dicho artista británico concursó por el primer lugar junto ‘Gustavo Cerati’ y Julio Iglesias, causando enojo así su ”no me importa si este audio se filtra“.

De manera puntual, el doble de ‘Frank Sinatra’ no solo hizo sentir el deseo asociado a esperar que gane Ricardo Martín, sino también terminó dirigiendo comentario negativo hacia Fernando Sosa, y una derrota consumada finalmente.

Según logra escucharse mediante audio filtrado, y al cual tuvo acceso el imitador de Gustavo Cerati, Álvaro Daniel Mena considera que el artista mencionado “no merece ganar”, siendo esto tomado como falta de respeto e incluso compañerismo.

“Yo creí, de verdad, que los cinco finalistas éramos todos amigos, pero bueno, ya vieron que no”, refería Fernando Sosa, y como respuesta mediante redes sociales al controversial audio filtrado que sin dudas le genera indignación, y “... está muy mal porque no es ser buena persona ni directo ni transparente“.

LAS DECLARACIONES BRINDADAS POR FERNANDO SOSA TRAS QUEDAR EN TERCER LUGAR DE “YO SOY” IMITANDO A ‘GUSTAVO CERATI’

Una nueva edición de “Yo Soy” llegó a su final el sábado 21 de marzo, y con el imitador de Liam Gallagher obteniendo el trofeo tras superar en votos a tanto ‘Julio Iglesias’ como ‘Gustavo Cerati’ que terminó ocupando el tercer lugar.

"Que los quiero mucho, los amo como no tienen idea, perdonen, perdonen ...“, declaraba Fernando Sosa para Latina Digital, y dirigiéndose a las personas que lo apoyaron durante las semanas de competencia imitando al líder de Soda Stereo, ya que ”todo ese trabajo hasta donde se ha llegado es por ustedes, únicamente“.