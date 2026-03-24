El pasado lunes 23 de marzo se llevó a cabo el estreno de la nueva temporada de “Yo soy” bajo su formato “Grandes batallas”. Esta vez, el programa convocó a cinco artistas consagrados para que compitan sobre el escenario y se enfrenten a difíciles retadores.

En la presentación del programa, los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez dieron la bienvenida a cinco participantes consagrados, ellos son: Enrique Bunbury, Rauw Alejandro, Nino Bravo, Pedro Infante y Julio Iglesias.

“Me siento inmensamente feliz de estar aquí, es un sueño estar junto a grandes compañeros”, expresó el imitador de Julio Iglesias, quien se llevó el segundo lugar de la última temporada de “Yo soy”.

El programa convocó a cinco artistas consagrados para que compitan sobre el escenario y se enfrenten a difíciles retadores. (Foto: YouTube / "Yo soy")

Por su parte, Barúa, el imitador de Rauw Alejandro manifestó que se sentía “muy contento nuevamente de estar aquí y compartir con estos grandes talentos”. Tras su presentación, la temporada arrancó con la presentación de los retadores.

Los primeros en tentar una oportunidad de ingresar a “Yo soy grandes batallas” fueron los imitadores de Josimar y Paul McCartney, quienes, pese a su esfuerzo, no pudieron vencer a los imitadores de Julio Iglesias y Rauw Alejandro, respectivamente.

Cada noche los participantes consagrados defenderán su lugar en el programa frente a los retadores, quienes serán los participantes más destacados de todas las temporadas de “Yo soy”.

“Yo soy grandes batallas” llega justo después del final de la temporada regular de “Yo soy”, donde el imitador de Liam Gallagher se consagró ganador y se llevó el trofeo de campeón y un premio de S/20 mil.