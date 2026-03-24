Resumen

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La nueva temporada del programa de imitación trae de regreso a campeones y a los mejores participantes. (Foto: YouTube / "Yo soy")
La nueva temporada del programa de imitación trae de regreso a campeones y a los mejores participantes. (Foto: YouTube / "Yo soy")
Por Redacción EC

El pasado lunes 23 de marzo se llevó a cabo el estreno de la nueva temporada de “Yo soy” bajo su formato “Grandes batallas”. Esta vez, el programa convocó a cinco artistas consagrados para que compitan sobre el escenario y se enfrenten a difíciles retadores.

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