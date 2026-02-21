¡Cierra los ojos y es Cerati! Participante de ‘Yo Soy’ deja en shock por su voz

Fernando Sosa se ha convertido en el centro de atención de la nueva temporada de “Yo Soy” por su impresionante imitación de Gustavo Cerati. Su capacidad para calcar la voz y los movimientos del líder de Soda Stereo ha dejado atónitos tanto al jurado como a los seguidores del programa en redes sociales.

El impacto de su talento ha sido tan grande que sus presentaciones se han vuelto virales, generando una ola de elogios que lo posicionan como uno de los imitadores más sorprendentes en la historia del formato.

¿POR QUÉ LA VOZ DE FERNANDO SOSA HA CAUSADO TANTO IMPACTO EN EL JURADO Y LAS REDES?

La exactitud vocal de Fernando Sosa al personificar al legendario músico argentino ha sido descrita como un fenómeno de “resurrección” artística. Tras cautivar inicialmente con “En la ciudad de la furia”, su reciente ejecución de “Prófugos” selló su estatus de estrella, volviéndose tendencia por la fidelidad de sus matices y su despliegue escénico, según informa RPP.

Los jueces no escatimaron en halagos ante la evolución del concursante. Jely Reátegui fue una de las más entusiastas al señalar: “Muy buena presentación. La anterior estuvo impecable y se te dieron algunas notas y las has incorporado en esta ocasión”. Por su parte, Carlos Alcántara quedó tan impresionado que incluso proyectó al imitador fuera del concurso: “Ojalá que si viene Soda Stereo te llamen y te hagan subir al escenario a cantar con ellos. Sería un regalo para ellos”. Esta precisión técnica generó que en redes sociales se repitiera constantemente la frase: “era imitarlo, no resucitarlo”.

¿DÓNDE VER “YO SOY” Y QUÉ SE SABE DEL PROGRAMA?

“Yo Soy” es uno de los formatos más emblemáticos de la televisión peruana y se emite por Latina desde 2012. El programa reúne a participantes que buscan replicar con precisión la voz, apariencia y gestos de artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es encontrar al imitador más completo, capaz de convencer al jurado y al público.

Actualmente, el panel de jueces está integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes evalúan cada presentación con criterios técnicos y escénicos, y la conducción está a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez.

Además de la emisión televisiva, todos los capítulos pueden verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de ‘Yo Soy Perú’, así como en la plataforma digital Latina.pe, lo que permite seguir el concurso en cualquier momento.

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO GANADOR DE “YO SOY”?

La temporada más reciente tuvo su gran final el pasado sábado 20 de diciembre de 2025, en una gala cargada de emoción y alto nivel artístico. Tras una reñida competencia, Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la ganadora del programa, llevándose el reconocimiento del jurado y la ovación del público.

En la última noche, Villanueva abrió su participación con “Billie Jean”, logrando un aplauso de pie, y cerró con una potente versión de “Thriller”. Emocionada, agradeció el apoyo recibido: “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento”. El podio lo completaron los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, quienes también destacaron en una final que confirmó por qué Yo Soy sigue siendo un semillero de talentos.

