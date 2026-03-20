La joven cantante Jolie Messambo, recordada por haber interpretado a Whitney Houston en “Yo soy”, lanzó oficialmente su primer sencillo “Mi buen amor”, una versión en salsa del tema original de Mon Laferte. El debut no pudo ser mejor, ya que la producción del tema estuvo a cargo de Tony Succar.

El debut oficial de Jolie se realizó en un concierto gratuito en el Mallplaza Bellavista, donde compartió escenario con agrupaciones como La Caro Band y Orquesta Candela. El evento reunió a cientos de asistentes y contó con la presencia de artistas e influencers del medio local.

Durante su presentación, Jolie Messambo expresó su emoción por este importante paso en su carrera. La artista, de 20 años y originaria de Pucallpa, destacó el esfuerzo que implicó llegar hasta este momento, tras haber pensado incluso en abandonar la música.

Tony Succar celebró el lanzamiento de la primera canción de la intérprete, una versión en salsa de “Mi buen amor” de Mon Laferte. (Foto: Difusión)

“Desde muy chiquita he querido cantar y en algún punto de mi vida cuando veía que las cosas no salían como esperaba y no conseguía nada. A pesar de todos los esfuerzos sentía que nadie me conocía y todo se veía difícil así que me quise rendir y abandonarlo todo, pero no podía porque la música me llamaba. Por eso les digo a todos que perseveren, miren como me animé a concursar en Talento Mallplaza y ahorita están llegando cosas muy buenas para mí”, manifestó Jolie.

Por su parte, Tony Succar elogió públicamente el talento de la joven cantante, destacando su voz y proyección artística. El productor aseguró que Jolie tiene un futuro prometedor en la industria musical.

“Yo creo que un cantante nace para cantar, si puedes llevar clases y aprender, pero el que lleva el talento natural Dios lo escoge para ser estrella. Primera vez grabando y su voz suena wow. El futuro de esta joven e increíblemente talentosa peruana Jolie promete muchísimo. Los tiempos de Dios son perfectos, y sé que está en camino a lograr cosas muy grandes en la música”, destacó el músico.

Cabe resaltar que la joven cantante será una de las invitadas especiales que se presentará en el concierto que Tony Succar realizará el próximo 9 de mayo en Costa 21.

Jolie Messambo logró que Tony Succar produjera su primera canción tras ganar el concurso Talento Mallplaza, donde fue elegida entre más de 1,500 participantes de diversas regiones como Lima, Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo.