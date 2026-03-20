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Tony Succar celebró el lanzamiento de la primera canción de la intérprete, una versión en salsa de “Mi buen amor” de Mon Laferte. (Foto: Difusión)
Tony Succar celebró el lanzamiento de la primera canción de la intérprete, una versión en salsa de “Mi buen amor” de Mon Laferte. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La joven cantante Jolie Messambo, recordada por haber interpretado a Whitney Houston en “Yo soy”, lanzó oficialmente su primer sencillo “Mi buen amor”, una versión en salsa del tema original de Mon Laferte. El debut no pudo ser mejor, ya que la producción del tema estuvo a cargo de Tony Succar.

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