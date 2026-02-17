Tony, Mimy y Kenyi Succar presentan “Azúcar” junto al legendario trompetista Arturo Sandoval

Resumen

"Azúcar" ya está disponible en todas las plataformas digitales. (Foto: Difusión)
El productor y percusionista ganador del Grammy, Tony Succar, junto a Mimy y Kenyi Succar, estrenaron “Azúcar”, un poderoso sencillo que rinde homenaje al centenario de Celia Cruz y que cuenta con la participación especial del legendario trompetista Arturo Sandoval. El tema marca el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para mayo de 2026, e inaugura una nueva etapa artística con lanzamientos mensuales.

