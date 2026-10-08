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Los siete miembros de BTS en pleno concierto desde el Estadio San Marcos de Lima. Primera de las tres fechas para el Perú.
Los siete miembros de BTS en pleno concierto desde el Estadio San Marcos de Lima. Primera de las tres fechas para el Perú.
/ Kiara Pérez
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando terminen los tres conciertos de BTS en Lima, el Perú seguirá siendo hogar de 3.203 Kim, 1.229 Jin, 362 V, 143 Jimin, 41 Jungkook, 6 Suga y solo un J-Hope con guion, bien escrito (pero 14 de corrido). También quedarán los carteles, pancartas y demás accesorios que han movilizado cerca de S/ 200 millones. La cifra cobra sentido al pasar por el estadio San Marcos.

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