Cuando terminen los tres conciertos de BTS en Lima, el Perú seguirá siendo hogar de 3.203 Kim, 1.229 Jin, 362 V, 143 Jimin, 41 Jungkook, 6 Suga y solo un J-Hope con guion, bien escrito (pero 14 de corrido). También quedarán los carteles, pancartas y demás accesorios que han movilizado cerca de S/ 200 millones. La cifra cobra sentido al pasar por el estadio San Marcos.

Miles de fans apuran el ingreso. Madres dejan a sus hijas en la puerta, alguna que otra está rezando. Sin el concierto de por medio, la escena sería idéntica a la de un examen de admisión; la única diferencia es que aquí se atraviesa feliz la puerta. Sobre los revendedores en las filas, ARMY (el club de fans) ya los tiene fichados.

Horas antes de la entrada general, algunas fans ya escucharon a la banda afinar los últimos gallitos, coordinar pasos y repasar los éxitos que la convirtieron en un fenómeno musical imposible de eludir. Y aunque no se los pueda ver aún sobre el escenario, aparecen en forma de llaveros, photocards, pines, estampados y grabados en la piel de alguna seguidora que intercambia freebies —miniregalos— con sus pares.

Todos los ángulos

El puente entre la avenida Amezaga y Ramón Herrera —con vista al Estadio San Marcos— se encuentra cubierto para evitar que las fans se asomen a mirar; lo mismo ocurre con los accesos a ciertas partes de la universidad. Aun así, desde esas zonas también se suman los gritos al ver ingresar a RM corriendo con una bengala morada en mano. Lo acompañan los demás integrantes, todos con outfit blanco. El concierto empieza a las 8:04 p.m. con “Hooligan”, canción que retrata sus inicios, cuando aún eran considerados “problemáticos” por lanzar temas de crítica social mientras el K-Pop se inclinaba hacia lo romántico.

Las fans también han cambiado. Hay quienes acompañan a la banda desde antes de que Kim Nam-joon se hiciera llamar RM, y quienes ni siquiera saben que Jungkook, licenciado en Radiodifusión, bien pudo haber diseñado el plan de cobertura para la llegada de otra banda coreana. También están las que, sin decir palabra, desbordan de emoción con las palabras de Jimin. “Nos demoramos mucho para venir a Lima, así que haremos un show increíble”. “Siento que va a pasar una locura, esta noche confío en ustedes”, remata J-Hope. Docenas de guardias de seguridad vigilan un perímetro que asegura que los cantantes puedan continuar con los temas “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals” y “Fake Love”

Una sola voz

Tribuna y campo se iluminan. Las fans elevan las cientos de ARMY Bombs, luces especialmente diseñadas para estos conciertos (y que han llegado a costar 700 soles); la banda sigue con sus temas “SWIM” y “Merry Go Round”, cuyas reproducciones en streaming se cuentan por millones. Quienes no consiguieron el accesorio se las arreglan con la linterna del celular y celofán.

La noche continua. El escenario se levanta formando un cilindro y los artistas se mueven acompañados por una cámara que registra cada movimiento. Tras una suerte de intermedio donde bailarines se mueven en una procesión de rojo y azul, aparecen nuevamente los cantantes con outfits variados, mientras piezas del escenario se mueven. El Estadio acompaña con gritos, con manos que agitan el ARMY Bomb mientras un primer plano de sus artistas favoritos se proyecta en las cuatro pantallas gigantes.

La noche se prende con fuegos artificiales. “Lima, me gusta su energía y eso es muy sexy”, menciona Jin. Las fans alzan banderas de Ecuador, Venezuela y Honduras, así como carteles que proponen matrimonio a los cantantes, entre otras curiosidades, incluyendo el ahora famoso meme de los “47 centímetros”.

Tras una última pausa, los siete suben nuevamente con un último cambio de look para cantar los temas más potentes como “Come over”, “Butter” y el esperado “Dynamite”. Con un público entregado, cantan sus dos temas sorpresa, que no se repetirán en ninguna fecha de la gira, y el cierre de “Into The Sun”. No se van sin antes darse un minuto para hablar con el público a través de una traductora: “Lo hemos disfrutado, esperamos que ustedes también, aún hay dos noches más, manejen con cuidado”, concluye Jimin, sin saber que tras llevar al paraíso a sus fans, afuera aguarda el infierno del tráfico, el alboroto y el desorden. Y así será por dos días más.