El reconocido productor peruano Tony Succar ha decidido alzar la voz tras el amargo episodio que vivió su familia en un hotel de Los Ángeles. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en una denuncia pública por maltrato hacia su padre, un adulto mayor de 71 años, generando una ola de indignación y solidaridad en las redes sociales que obligó a la cadena hotelera a pronunciarse de inmediato.

Tras la viralización de los hechos, el ganador del Grammy compartió los detalles de la comunicación que sostuvo con los representantes del establecimiento y las promesas que estos le hicieron para resarcir el daño. A continuación, te contamos qué reveló.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL CONFLICTO?

De acuerdo con el testimonio del artista, el problema se originó cuando su padre, de 71 años, solicitó usar el baño del lobby antes de completar el check-in. El adulto mayor, quien arrastra problemas de salud tras varias cirugías, enfrentaba una urgencia médica, pero el pedido fue rechazado por el recepcionista.

La negativa derivó en un intercambio tenso, durante el cual el trabajador aseguró que Antonio Succar había levantado la voz. Bajo ese argumento, el hotel decidió cancelar la reserva y solicitar que padre e hijo se retiraran del establecimiento, alegando que estaban invadiendo propiedad privada.

Tony Succar registró parte del incidente y explicó que incluso se mencionó la posibilidad de llamar a la policía, pese a que la habitación ya estaba pagada. “Mi papá tuvo una emergencia para usar el baño. (...) Aun así, no le permitieron usar el baño del lobby y la situación se manejó de una forma que nos dejó muy impactados”, relató en sus redes sociales. Finalmente, ambos tuvieron que abandonar el hotel y buscar atención en un local cercano.

¿QUÉ ACCIONES TOMÓ LA CADENA HOTELERA TRAS LA DENUNCIA DEL MÚSICO?

Ante la presión mediática, la empresa Best Western contactó al artista para manifestar sus disculpas e informar que el caso ha escalado a niveles administrativos. Según explicó Succar, la gerencia del hotel se comprometió a realizar una auditoría interna. “Dicen que van a hablar con el dueño y el manager y, ojalá que esto no vuelva a repetirse”, comentó Succar. Asimismo, el establecimiento intentó enmendar el error ofreciéndose a pagar la factura del nuevo hotel donde la familia tuvo que refugiarse, el Courtyard Marriott.

Sin embargo, para el percusionista, la compensación monetaria es secundaria. Para el artista, lo fundamental es que se tomen las medidas correctivas necesarias para evitar que otros usuarios sufran incidentes similares, priorizando siempre valores como la decencia y la ética, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO TONY SUCCAR SOBRE EL APOYO RECIBIDO?

En videos posteriores, Succar agradeció las muestras de respaldo que recibió de sus seguidores tras hacer público el caso. “Ustedes son lo máximo. Cuando algo está mal, hay que decirlo y hay que hablarlo”, señaló, visiblemente conmovido.

Ya instalado en un nuevo hotel en Los Ángeles, el productor aseguró que la situación estaba superada y que se encontraba tranquilo. “Todo está bajo control. Me quedé aquí en el Marriott. Todo perfecto”, afirmó, reiterando que su intención fue alzar la voz para priorizar la humanidad y el respeto en situaciones sensibles.