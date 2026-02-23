Kenyi Succar reveló que superó el cáncer: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El músico y productor Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, reveló que atraviesa un momento feliz tras superar el cáncer de tiroides tras someterse a una operación y tratamiento especializado.
TE PUEDE INTERESAR
- Samahara Lobatón y Youna avivan rumores de reconciliación tras darse un beso
- Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’
- Pietro Sibille celebra el regreso de ‘La Gran Sangre’: “Es un sueño que estoy cumpliendo”
- Isabella Ladera muestra el video del momento en que se entera de su segundo embarazo
- Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez
Seguir temas