Kenyi Succar reveló que superó el cáncer: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

El músico y productor Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, reveló que atraviesa un momento feliz tras superar el cáncer de tiroides tras someterse a una operación y tratamiento especializado.

A través de sus redes sociales, el músico peruano contó que su doctor le confirmó que está libre del cáncer.

“Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó Kenyi mientras mostraba la cicatriz de su cuello productor de la operación en la que le extirparon un tumor maligno.

Kenyi Succar reveló que superó el cáncer de tiroides tras operación. (Foto: Captura de video)

“La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”, dijo el hermano de Tony Succar.

“Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”, agregó con notable emoción.

Asimismo, Kenyi Succar también reveló que, ahora que superó el cáncer, está trabajando en su regreso a los escenarios. Entre sus próximos compromisos figura su participación en un concierto en Miami, donde abrirá el espectáculo de Armonía 10.