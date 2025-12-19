El músico y productor Kenyi Succar fue intervenido quirúrgicamente con éxito para la extirpación de un tumor maligno localizado en su glándula tiroides, informó Tony Sucar, quien es su hermano mayor, desde Miami.

Y es que, el procedimiento, una lobectomía tiroidea, se realizó luego de que estudios médicos recientes determinaran que un nódulo que Kenyi mantenía bajo observación desde el año 2017 comenzó a crecer de forma acelerada.

Los últimos análisis de patología indicaron un 70% de probabilidades de que el tumor fuera un carcinoma, aunque de bajo riesgo y baja agresividad.

Por ello, visiblemente conmovido, Tony expresó el alivio de la familia tras los resultados positivos de la cirugía.

“Gloria a Dios, gracias por poner tus manos sobre Kenyi, por cuidarlo y estar siempre con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones y sus lindos mensajes. Todo salió muy bien en la cirugía y ahora va rumbo a su recuperación”, manifestó.

¿Qué dijo Kenyi Succar antes de ser operado?

Por su parte, antes de ingresar al quirófano, Kenyi había compartido con sus seguidores la naturaleza de su diagnóstico y postura frente a la enfermedad.

“Me detectaron un 70% de tener cáncer a la tiroides. Aunque tengo nervios, yo sé que voy a estar bien y tengo mucha fe en que Dios está conmigo”, comentó.

De otro lado, Tony, ganador de premios Gramy, describió este episodio como un “llamado de atención” (wake up call) sobre la fragilidad de la vida y la importancia de mantener un equilibrio personal por encima de las presiones laborales.

“Una vez más me doy cuenta de lo frágiles que realmente somos… uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. La salud es lo más importante. Esto ha sido una lección para vivir la vida con más balance , no vivir con estrés ni amargura”, señaló el percusionista.

A su vez, los familiares de Kenyi, entre ellas su madre Mimy Succar, agradecieron las muestras de afecto y cadenas de oración que amigos y seguidores mantuvieron activas desde que se hizo público el diagnóstico.