Con entusiasmo, el reconocido músico y productor peruano Tony Succar, junto a su esposa, reveló a sus seguidores la adquisición de su nueva vivienda en Estados Unidos, un logro importante para su familia.

Así, el ganador del Latin Grammy se mudó a su nuevo hogar junto a su esposa, Lauren Christine, y su hija, compartiendo su felicidad en redes sociales con varias publicaciones.

“¡Hoy nos mudamos a nuestro nuevo hogar! Agradecido con Dios por guiarnos, por sus bendiciones y por cada nueva etapa que comienza. Pronto les mostraré un video de todo...”, escribió el percusionista en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, Succar compartió fotos junto a su familia frente a la fachada de su hogar, firmando documentos, recibiendo las llaves y posando felices.

Si bien no se ha revelado la ubicación exacta de su nuevo hogar, la noticia desató una ola de felicitaciones de colegas, amigos y seguidores del mundo de la música.

Tony Succar y su esposa, Lauren Christine, firmando los documentos de su nueva propiedad | Foto: Instagram

Tony Succar fue nominado a ‘Mejor Percusionista’ en premios de revista especializada

Por otro lado, el ganador del Latin Grammy ha sido nominado en la categoría “Mejor Percusionista / World Drummer” en la 47.° edición de los ‘Modern Drummer Readers Poll’, de la revista Modern Drummer, especializada en percusión.

“Qué honor. Este reconocimiento significa muchísimo para mí, ya que he seguido esta revista prácticamente toda mi vida, desde que era niño. Pero simplemente ser considerado ya es algo que me motiva muchísimo a seguir dando lo mejor de mí” , dijo el artista.