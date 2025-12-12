El músico, productor y arreglista peruano Tony Succar anunció la nueva fecha y lugar oficial para su concierto de aniversario “Los sueños se cumplen”, el próximo sábado 9 de mayo de 2026, en el Costa 21 de San Miguel, en Lima.

La nueva fecha reemplaza el concierto que iba a realizarse en el Estadio Nacional, que fue pospuesto por Tony debido a la creciente inseguridad que afectaba al sector artístico a mediados de año.

“Tony ha llevado la salsa, el latin jazz y las raíces afro-latinas a un nuevo nivel. Su propuesta artística no solo lo ubica como referente en el Perú, sino como embajador del talento latino en el mundo”, señaló un comunicado de prensa del artista, quien ganó un premio Grammy y dos Latin Grammy.

En ese sentido, el evento contará con la participación estelar de la familia Succar: Mimy Succar, madre de Tony y pieza clave en su sonido, y Kenyi Succar, su hermano, subirán al escenario para aportar “emoción, identidad y talento en cada interpretación”.

Además, el concierto tendrá la participación especial de la actriz y cantante de raíces peruanas-estadounidenses Isabela Merced, junto a Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino. La productora general, DEA Espectáculos, adelantó que se revelarán más invitados y agrupaciones en los próximos días.

Tony dará un gran concierto junto a su madre, hermano y otros artistas este 9 de mayo | Foto: difusión.

MÁS INFORMACIÓN: Tony Succar decidió posponer su concierto en el Estadio Nacional por situación del país

Para tranquilidad de los asistentes que ya compraron sus entradas, la producción ha garantizado la vigencia de los tickets. “Los boletos siguen siendo válidos para la nueva fecha del 9 de mayo de 2026. No es necesario realizar ningún trámite adicional”, comunicó la organización.

El espectáculo en Lima será un homenaje a los 15 años de carrera de Tony Succar, celebrando la fusión latino-afrocaribeña, la cultura peruana y el sello único que lo ha posicionado. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.