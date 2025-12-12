Alejandra Baigorria asume un nuevo reto profesional. La chica reality participará por primera vez en una producción de doblaje para cine como parte del elenco de “Bob Esponja En Busca de los Pantalones Cuadrados”, película que llegará a los cines este jueves 25 de diciembre.

La peruana fue seleccionada para interpretar dos personajes en la versión en español: “Sirena Morada” y “Señora confundida”, roles que aparecerán en momentos clave de la historia. Su trabajo podrá escucharse en México y en varios países de Sudamérica, marcando así su ingreso formal a la industria del entretenimiento animado.

La cinta, que dura 1 hora y 28 minutos, presenta una nueva aventura protagonizada por Bob Esponja y sus inseparables amigos. En esta entrega, el personaje se embarca en una misión para demostrar su valentía ante Don Cangrejo, viaje que lo llevará a enfrentar al temible Holandés Volador en el Inframundo, con un recorrido cargado de humor, emoción y mensajes familiares.

Alejandra Baigorria debutará como actriz de doblaje en la nueva película de "Bob Esponja". (Foto: Paramount Pictures)

Alejandra Baigorria viajó a Ciudad de México en octubre de 2025 para realizar las grabaciones de las voces.

“Incursionar en el doblaje ha sido una experiencia totalmente distinta. Me encantó darle vida a personajes que verán miles de familias. Fue un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para aprender algo nuevo”, aseguró la influencer.

Alejandra Baigorria debutará como actriz de doblaje en la nueva película de "Bob Esponja". (Foto: Paramount Pictures)

Su participación se suma a una tendencia cada vez más frecuente en el cine animado, donde figuras mediáticas y creadores digitales son invitados para ampliar el alcance de las producciones. En este caso, Paramount Pictures apostó por Baigorria para fortalecer la conexión con audiencias jóvenes y regionales.

Con este proyecto, Alejandra Baigorria asume un nuevo reto profesional y marca su debut en el doblaje para cine animado.