“El descubridor de leyendas”: todo lo que tienes que saber sobre la nueva película de Jackie Chan

“El descubridor de leyendas” llega hoy a los cines del Perú y marca el esperado regreso de Jackie Chan al género que lo consolidó como una leyenda del cine de acción y aventuras. A sus 71 años, el actor vuelve a encarnar a un héroe lleno de ingenio, destreza y valentía, esta vez interpretando al profesor Fang, un arqueólogo veterano que se ve envuelto en una expedición tan peligrosa como fascinante.

Tráiler oficial

¿De qué trata?

La película combina mitología, exploración extrema y secuencias de combate que recuerdan al mejor Jackie Chan, todo acompañado por un elenco joven que renueva la energía de esta propuesta cinematográfica. Con escenarios helados, templos misteriosos y amenazas sobrenaturales, el filme busca transportar al público a un mundo donde lo imposible se vuelve realidad.

En “El descubridor de leyendas”, el profesor Fang encuentra un antiguo colgante de jade dentro de un glaciar. Este descubrimiento lo empuja a organizar una expedición hacia el mítico “Templo del Hielo”, un lugar envuelto en leyendas que hablan de criaturas ancestrales y rituales perdidos en el tiempo.

Conforme el equipo avanza entre tormentas, trampas naturales y misterios que desafían la lógica, los mitos comienzan a cobrar vida. La película apuesta por un tono épico que mezcla combates coreografiados, efectos visuales y secuencias de riesgo que mantienen la esencia clásica del cine de Jackie Chan.

Lista de actores

Jackie Chan como el profesor Fang

Lay Zhang

Na Zha

Aarif Lee

Li Chen

Peng Xiaoran

Zheng Yecheng

Ficha técnica