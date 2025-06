Si hay una película por la que se le recuerda bastante a Jackie Chan, esa, sin duda, es ‘Rush Hour’ (‘Una pareja explosiva’), donde hizo una gran dupla con Chris Tucker. Te menciono todo esto porque recientemente el carismático actor chino realizó una confesión sobre esa cinta. ¿Te interesa saber qué dijo? Aquí podrás descubrir cuáles fueron sus exactas palabras.

Por si no lo sabías, la más reciente película de Jackie Chan es ‘Karate Kid: Legends’, que no hace mucho se estrenó. Precisamente, él y sus coprotagonistas en dicho filme, Ralph Macchio y Ben Wang, fueron invitados en ‘The Kelly Clarkson Show’. Es ahí donde Chan abordó el tema que motivó la creación de esta nota.

De acuerdo al video compartido en YouTube por el canal del programa, Clarkson le llegó a preguntar a Jackie si fue durante ‘Rush Hour’ que él aprendió a acostumbrarse al inglés de ritmo rápido. Apenas escuchó esa interrogante, el actor dijo lo inesperado.

Jackie Chan tiene un rol protagónico en la película ‘Karate Kid: Leyendas’, que se estrenó el 30 de mayo de 2025. (Foto: Cindy Ord / Getty Images)

“Toda la película, no sé qué dice Chris Tucker”, señaló al inicio. “Ni idea”, agregó. Más adelante explicó que, debido a que le costaba entender el inglés, su diálogo en cada toma era diferente. Además, sostuvo que llegó a aceptar que tenía problemas para comprender el idioma.

Jackie Chan es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, director, guionista, productor y actor de voz chino. (Foto: Cindy Ord / Getty Images)

¿Cómo Jackie Chan pudo dominar el inglés?

“Le pregunté a mi profesor de dialecto: ‘¿Qué dijo? ¡Habla rapidísimo!’”, aseguró. Por suerte, eventualmente, pudo dominar el inglés escuchando música country, ya que las canciones son más lentas en ese género musical. Si te interesa ver la entrevista que le hicieron a las estrellas de ‘Karate Kid: Legends’, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

¿De qué trata ‘Rush Hour’?

A finales del siglo pasado (1998), ‘Rush Hour’ causó sensación en el mundo del cine por la dupla compuesta por Jackie Chan y Chris Tucker. La cinta se centra en el detective ‘James Carter’ (interpretado por Tucker), quien colabora con ‘Lee’ (Chan), un detective condecorado de Hong Kong, para ayudar a encontrar a la hija desaparecida de su amigo. Si no has tenido la oportunidad de mirar el filme, date un tiempo para que veas la película. Ojo que también hay ‘Rush Hour 2’ y ‘Rush Hour 3’.

