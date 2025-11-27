Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, expresó su orgullo por el premio internacional que su hija recibió por sus logros empresariales, durante una fiesta privada en Cieneguilla, donde también asistió Sergio Baigorria, padre de la modelo.

Alcalá tomó la palabra y, dirigiéndose a los presentes, dijo: “Desde que tuve a Alejandra en mi barriga, siempre supe que iba a ser una campeona”, provocando una ovación masiva del público.

Otro momento destacado fue el reencuentro de los padres de la empresaria, Verónica y Sergio, quienes se abrazaron y bromearon, sumando alegría a la celebración.

“Es un premio internacional que vengo trabajando hace siete años y ahora me voy a ir a Utah a recibirlo en Estados Unidos. Estoy muy contenta porque ha sido un gran esfuerzo representando al Perú”, dijo Alejandra.

Durante el evento, la ‘influencer’ reveló que viajará a Europa con sus padres y su hermano, como muestra de agradecimiento hacia ellos.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus padres al regalarles un viaje familiar por Europa. (Foto: Instagram)

“Quiero agradecer a mis papás. Yo nunca los vi juntos. A pesar de eso y todas las peleas que han tenido, es un ejemplo para mí que hoy día estén parados a mi lado, y los dos se van a ir a Madrid conmigo. La verdad es que nunca los he llevado a un viaje, y yo les dije que les iba a regalar este viaje” , indicó.

El video del emotivo discurso se viralizó en redes sociales como TikTok, donde los seguidores de Baigorria resaltaron el valioso gesto de la empresaria con su familia.