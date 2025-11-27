De La Ghetto estrenó 'Starlight’, su nuevo EP que cierra la trilogía iniciada en 2025, bajo Latin Nation Entertainment y The Orchard, que llega tras 'Daylight’ y 'Moonlight’, con sonidos vibrantes y veraniegos en el primero, así como nocturnos y festivos en el segundo.

Con esta producción, el cantante consolida su propuesta conceptual, mostrando una evolución musical con un sonido urbano contemporáneo y colaboraciones de productores como Hydra Hitz, Klay, Nesty “La Mente Maestra” y Tymaz.

Uno de los momentos clave del EP es “Comernos”, la esperada colaboración con Arcángel, su primera después de “Me Acostumbré” (2020).

El EP, que incluye temas como “5 estrellas”, “No es suficiente” y “Goddamn”, explora temas de deseo, emociones complejas y dinámicas sentimentales actuales.

'Starlight’ ya está disponible en todas sus plataformas digitales.