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El próximo 23 de mayo, el cantante realizará el lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio | Foto: Difusión
El próximo 23 de mayo, el cantante realizará el lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño, De La Ghetto, anunció oficialmente su regreso al Perú con dos fechas programadas en las ciudades de Lima y Chiclayo.

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