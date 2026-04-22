El cantante estadounidense de origen puertorriqueño, De La Ghetto, anunció oficialmente su regreso al Perú con dos fechas programadas en las ciudades de Lima y Chiclayo.

Las presentaciones se realizarán el 30 de abril y el 23 de mayo, respectivamente, marcando el inicio de una nueva etapa promocional en su carrera internacional.

De La Ghetto

En la primera fecha, el artista participará en el festival “La Nación del Perreo”, que se desarrollará en las instalaciones del Club Cultural Deportivo Lima, en el distrito de Chorrillos.

Posteriormente, el intérprete se trasladará al norte del país para presentarse el 23 de mayo en el Jockey Club de Chiclayo, donde cantará sus mayores éxitos y una muestra de sus temas actuales.

Lenin Tamayo y el Quechuapop: fusión de culturas y moda radical

La llegada del artista a Chiclayo coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum recopilatorio, previsto para el mismo 23 de mayo.

Esta producción discográfica tiene como objetivo integrar el contenido de su trilogía de EP publicada el año pasado: "Daylight", "Moonlight" y "Starlight".

Según la información técnica del lanzamiento, el material incluirá temas destacados de los tres EPs previos y dos remixes inéditos que no han sido publicados en plataformas digitales hasta la fecha.

VIDEO RECOMENDADO: