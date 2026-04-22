La llegada del artista a Chiclayo coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum recopilatorio, previsto para el mismo 23 de mayo.
Esta producción discográfica tiene como objetivo integrar el contenido de su trilogía de EP publicada el año pasado: "Daylight", "Moonlight" y "Starlight".
Según la información técnica del lanzamiento, el material incluirá temas destacados de los tres EPs previos y dos remixes inéditos que no han sido publicados en plataformas digitales hasta la fecha.
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