El reguetonero puertorriqueño De La Ghetto confirmó su llegada al Perú para ofrecer un concierto el 13 de diciembre, donde presentará oficialmente su nuevo álbum “Starlight”. El show se realizará en el Coliseo Eduardo Dibós y las entradas estarán disponibles desde el 21 de noviembre en Teleticket, con un 20% de descuento por lanzamiento.

Por primera vez en el país, el recinto deportivo se convertirá en un escenario 360°, una propuesta inmersiva que permitirá al público experimentar el espectáculo desde todos los ángulos. La producción promete un despliegue técnico poco visto en Lima, con iluminación, sonido y visuales diseñados para envolver completamente a los asistentes.

El concierto marcará un hito en la carrera del artista, considerado uno de los pioneros del reggaetón moderno. De La Ghetto saltó a la fama a mediados de los años 2000 como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, responsables de éxitos como “Sorpresa” y “Fanática Sensual”.

De La Ghetto confirma su regreso a Perú para un esperado concierto. (Foto: Instagram)

Desde entonces, el cantante ha fortalecido su trayectoria como solista con un estilo versátil que fusiona reggaetón, trap latino, R&B y dancehall. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Nicky Jam, Wisin & Yandel, Zion & Lennox y Sech, acumulando millones de reproducciones.

Con “Starlight”, su nueva producción, el intérprete retorna con una propuesta innovadora que combina sonidos frescos con la esencia que caracteriza su identidad artística. Durante el concierto, De La Ghetto interpretará tanto sus recientes lanzamientos como los grandes éxitos que lo han consolidado como pionero del género urbano.

El evento, producido por Evolution Concerts, tendrá una puesta en escena pensada para sorprender a los fanáticos. Las entradas pueden ser adquiridas en Teleticket y cuentan con promoción de descuento por tiempo limitado.