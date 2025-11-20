Cochi presenta “La Última Cena”, una edición especial que reunirá a Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko el próximo 20 de diciembre en el Club Cultural Lima. Las entradas están disponibles exclusivamente en Joinnus.
Tras el éxito de la presentación “10 años”, donde Cochinola sorprendió con un show lleno de energía, invitados sorpresa y una llamativa puesta en escena, “La Última Cena” promete una experiencia superior.
Esta nueva edición mantendrá el estilo característico de COCHI: música sin pausas, estética urbana, sensualidad y una producción pensada para que cada asistente viva una noche intensa.
Además, tendrá un line up de lujo, la presencia de los artistas internacionales Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko, quienes ofrecerán lo mejor de sí con su estilo de reggaetón clásico, perreo y éxitos.
El impacto de la edición anterior dejó la vara alta, atrayendo a miles de asistentes y generando tendencia en redes sociales. Por eso, “La Última Cena” busca superar expectativas y consolidarse como el cierre definitivo del año para los fans del género urbano.
“COCHI: La Última Cena” será el último evento urbano de gran magnitud que se presentará en Lima para el cierre de este 2025. Las entradas están a la venta en Joinnus.
