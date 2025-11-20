Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)
Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

presenta , una edición especial que reunirá a Lenny Tavárez, J Álvarez y el próximo 20 de diciembre en el Club Cultural Lima. Las entradas están disponibles exclusivamente en Joinnus.

Tras el éxito de la presentación “10 años”, donde Cochinola sorprendió con un show lleno de energía, invitados sorpresa y una llamativa puesta en escena, “La Última Cena” promete una experiencia superior.

LEE: “El padre del año”: la nueva cinta de Michael Keaton y una mirada a la etapa más sólida de su carrera

Esta nueva edición mantendrá el estilo característico de COCHI: música sin pausas, estética urbana, sensualidad y una producción pensada para que cada asistente viva una noche intensa.

Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)
Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)

Además, tendrá un line up de lujo, la presencia de los artistas internacionales Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko, quienes ofrecerán lo mejor de sí con su estilo de reggaetón clásico, perreo y éxitos.

El impacto de la edición anterior dejó la vara alta, atrayendo a miles de asistentes y generando tendencia en redes sociales. Por eso, “La Última Cena” busca superar expectativas y consolidarse como el cierre definitivo del año para los fans del género urbano.

Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)
Cochinola confirma a los artistas que formarán parte de "La última cena". (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: ¿La Inteligencia Artificial afecta la creación musical? Esto opina el productor musical José Lindley

“COCHI: La Última Cena” será el último evento urbano de gran magnitud que se presentará en Lima para el cierre de este 2025. Las entradas están a la venta en Joinnus.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC