Reik regresa al Perú con su esperado tour “2026”, una gira internacional que ha generado gran entusiasmo en toda Latinoamérica. La reconocida banda mexicana ofrecerá un único concierto en Lima el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, donde prometen reencontrarse con sus miles de seguidores peruanos en un espectáculo de alta emoción y romanticismo.

La preventa de entradas se realizará el 21 y 22 de noviembre desde las 10 a.m. a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. Debido a la gran expectativa que rodea el evento, se anticipa una alta demanda desde los primeros minutos de venta.

Formada en 2003 en Mexicali, Reik (integrada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín) se ha convertido en una de las agrupaciones de pop latino más influyentes de las últimas dos décadas. Su estilo emotivo, letras románticas y un sonido que evoluciona sin perder su esencia les ha permitido conquistar a varias generaciones.

Reik confirma su regreso a Perú con un esperado concierto en 2026. (Foto: Instagram)

Éxitos como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Me Niego”, “Ya me enteré”, “Me duele amarte”, “Amigos con Derechos” y “Yo quisiera” forman parte del repertorio que ha acompañado la vida de millones de fans en la región. Estos temas consolidan al trío como uno de los grupos más queridos de la música en español.

El tour “2026” representa una nueva etapa para la banda, que busca agradecer el cariño recibido a lo largo de su trayectoria y fortalecer la conexión con su público internacional. Perú será una parada clave dentro de esta gira, donde Reik espera revivir momentos especiales junto a sus seguidores locales.

Reik confirma su regreso a Perú con un esperado concierto en 2026. (Foto: Instagram)

Reik se presentará el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, en lo que será su único concierto en el país. Las entradas estarán disponibles en Teleticket y contarán con 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank durante la preventa.