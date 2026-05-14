La agrupación mexicana Reik ya se encuentra en Lima y ofrecerá este 14 de mayo uno de los conciertos más esperados del año como parte de su gira internacional “Tour 2026”. El trío conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín logró un sold out rotundo, marcando un hito en el Perú.

Reik se presentará este jueves 14 de mayo en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. De acuerdo con la información oficial de Teleticket, las puertas del recinto abrirán desde las 6 p.m., mientras que el show principal está programado para iniciar a las 9 p.m. La organización recomendó a los asistentes llegar con anticipación para evitar largas filas.

El acceso principal para el público será por la Costa Verde, específicamente a la altura del puente John Lennon. Además, quienes lleguen caminando podrán utilizar la bajada peatonal cercana al parque John Lennon, mientras que los asistentes que acudan en taxi o vehículo particular tendrán rutas habilitadas hacia el Multiespacio Costa 21.

Posible setlist de Reik en Lima 2026

Aunque el setlist oficial aún no ha sido revelado, algunas páginas adelantaron una posible lista de canciones que incluiría clásicos como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Yo quisiera”, “Qué vida la mía”, “Me niego”, “Perfecta” y “Ya me enteré”. También podrían sonar temas recientes y canciones que no interpretaron durante su anterior visita al Perú.

Reik se presentará este jueves 14 de mayo en Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)

“Sabes”

“A veces bien y a veces mal”

“Te fuiste de aquí”

“Me duele amarte”

“Con la cara en alto”

“Fui”

“Abril”

“Baja California”

“Panorama”

“El correcto”

“Creo en ti”

“Un año”

“La bella y la bestia”

“Aleluya”

“Si me dices que sí”

“Ráptame”

“Peligro”

“Indeciso”

“TQ”

“Melancólico”

“Aquí en la arena”

“Todos buscándolo”

“La del primer puesto”

“Qué gano olvidándote”

“A ciegas”

“Noviembre sin ti”

“Roomies”

“Qué vida la mía”

“Amigos con derechos”

“Me niego”

“Yo quisiera”

“Ya me enteré”

La presentación tendrá una duración aproximada de dos horas y recorrerá los principales éxitos de los más de veinte años de trayectoria del grupo mexicano.