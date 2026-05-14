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Reik llega a Lima
Reik llega a Lima
Por Redacción EC

La agrupación mexicana Reik ya se encuentra en Lima y ofrecerá este 14 de mayo uno de los conciertos más esperados del año como parte de su gira internacional “Tour 2026”. El trío conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín logró un sold out rotundo, marcando un hito en el Perú.

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