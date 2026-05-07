“La Reina del Flow” confirmó su llegada a Perú, por primera vez, con un espectáculo musical en vivo que reunirá al elenco oficial de la exitosa producción colombiana. El evento se realizará el sábado 12 de setiembre en Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El show contará con la participación de Carlos Torres como “Charly Flow”, María José Vargas como “Yeimy Montoya”, además de Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres. Todos ellos interpretarán los temas más populares de la serie con música en vivo.

“La Reina del Flow” se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix tras conquistar a millones de espectadores en más de 180 países. Además, la serie obtuvo un reconocimiento en los Premios Emmy Internacional.

“La Reina del Flow” llegará por primera vez al Perú en formato concierto. (Foto: Disfusión)

Luego de una exitosa gira por 13 ciudades de España, el espectáculo iniciará ahora su recorrido por Latinoamérica y Perú será una de las primeras paradas confirmadas. La llegada de “La Reina del Flow” a Lima ha generado gran expectativa entre los fanáticos que siguieron la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow desde su estreno.

La historia creada por Caracol Televisión sigue a Yeimy Montoya, una joven compositora marcada por la traición y la injusticia, que encuentra en la música urbana la fuerza para salir adelante. La trama logró conectar con distintas generaciones gracias a sus canciones, personajes y mensaje de superación.

La preventa de entradas será este jueves 14 y viernes 15 de mayo a través de Teleticket con descuento exclusivo para usuarios de tarjetas BBVA.

Asimismo, la venta general comenzará el sábado 16 de mayo en la misma plataforma para todos los fanáticos que quieran vivir el esperado show de “La Reina del Flow” en Costa 21.