Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Reina del Flow llega a Lima con su elenco completo el próximo 12 de setiembre. (Foto: Difusión)
La Reina del Flow llega a Lima con su elenco completo el próximo 12 de setiembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“La Reina del Flow” confirmó su llegada a Perú, por primera vez, con un espectáculo musical en vivo que reunirá al elenco oficial de la exitosa producción colombiana. El evento se realizará el sábado 12 de setiembre en Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.