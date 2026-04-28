A pocos días de llegar a Perú, el cantante colombiano Ryan Castro ya genera gran expectativa entre sus seguidores. Según se pudo conocer, las entradas para el show del popular ‘Cantante del Ghetto’ se encuentran al 90% vendidas y quedan pocas locaciones para el concierto del próximo sábado 2 de mayo en Costa 21.

Ryan Castro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Temas como “Jordan” y “Mujeriego” lo han consolidado como una de las principales figuras del género urbano, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Durante el último año, el artista ha fortalecido su presencia internacional con colaboraciones destacadas y shows en importantes escenarios de gran nivel. Este crecimiento sostenido lo posiciona como uno de los exponentes más influyentes del movimiento urbano en Latinoamérica.

Ryan Castro está cerca de lograr el sold out para su concierto en Lima. (Foto: Difusión)

En su esperado show en Lima, Ryan Castro presentará su más reciente éxito “Desahógate”, colaboración con Danny Ocean que viene destacando en radios y plataformas digitales en diversos países. Además, su propuesta musical continúa evolucionando con nuevos lanzamientos que fusionan reggaetón, trap y sonidos contemporáneos.

Ryan Castro también ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con el público peruano, destacando el apoyo constante de sus fans. Para esta ocasión, prepara un espectáculo lleno de energía, sorpresas y una puesta en escena de alto nivel.

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De esta manera, el artista colombiano se prepara para una noche inolvidable con el público peruano. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.

El concierto de Ryan Castro se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo en el escenario de Costa 21. Si bien el sold out está cerca, los fans todavía podrán adquirir entradas oficiales en el canal de venta autorizado.