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Ryan Castro está cerca de lograr el sold out para su concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Ryan Castro está cerca de lograr el sold out para su concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

A pocos días de llegar a Perú, el cantante colombiano Ryan Castro ya genera gran expectativa entre sus seguidores. Según se pudo conocer, las entradas para el show del popular ‘Cantante del Ghetto’ se encuentran al 90% vendidas y quedan pocas locaciones para el concierto del próximo sábado 2 de mayo en Costa 21.

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