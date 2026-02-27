Resumen

J Balvin y Ryan Castro se unen para el estreno de “Tonto”, su primera colaboración. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

Los artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro se juntaron con el productor francés DJ Snake para lanzar ‘Tonto’, su primera colaboración que marca el inicio de un proyecto artístico más amplio entre los dos artistas urbanos, informó este viernes su equipo de prensa.

